Nervózní nároďák: v brance kustod, nově taxi squad. Pešán sjel novináře

Roman Will patří do trojice nominovaných brankářů pro olympiádu v Pekingu • Facebook.com/narodnitym

Divné, šedivé a nejisté. Takové je zatím všechno, co se pekingské olympiády týče. „Radost krotím. Že jsem opravdu na olympiádě, uvěřím až v Číně na hotelu,“ popisuje trefně atmosféru obránce národního týmu Lukáš Klok. Reprezentace v pondělí potvrdila finální podobu nominace. GM Petr Nedvěd s koučem Filipem Pešánem neudělali žádnou změnu. Tedy zatím. Do odletu se ještě může stát leccos. Nově však budou moct soupisku rozšířit o šest jmen náhradníků.

Před dvanácti dny proběhla tolik diskutovaná nominační tisková konference hokejové reprezentace. Několikrát na ní bylo zmíněno nešťastné datum konání. Oznámeno bylo 24 jmen. Jenže... „Do konečné nominace může promluvit nejenom covid, ale i pokles formy. Hráče budeme v tomto směru dále sledovat,“ vyhlásil trenér Filip Pešán. „Myslím, že kvůli covidu se bude sestava ještě dramaticky měnit,“ dodal.

Šéfové národního týmu odráželi všechny dotazy týkající se soupisky s jedinou odpovědí: Počkejte si na 24. leden. Tohle je den D. Tady se Česko dozví finální nominaci národního týmu. Že by další tiskovka? Kdepak.

Přes tiskového mluvčího Zdeňka Zikmunda bylo pouze vzkázáno, že se žádná změna nekoná. Generální manažer Petr Nedvěd ani nikdo z trenérů se před novináře neposadil. Haló z podivné konference před dvěma týdny, které vyvolali sami Nedvěd s Pešánem, tak bylo zcela zbytečné.

Také tohle dokresluje celkově zmatečnou a nestálou atmosféru kolem celé olympiády. Trenéři ráno očekávají, kolik hráčů a kteří přesně se budou moct zúčastnit tréninku. Reprezantanti nervózně očekávají výsledky testů na covid. A novináři do zapnutí webové kamery na svazovém notebooku v O2 areně netuší, s kým že budou dělat rozhovor.

Nároďák? Komunikace se v zimě neudržuje. Co případ Salák?

V pondělí na židli usedli obránci Lukáš Klok a Jakub Jeřábek. „Je to na hlavu. Nic se nedá plánovat. Jsem vděčný nároďáku, že mi umožnil hned přijet a připravil takové podmínky. Všichni dělají maximum, aby nás covid nezasáhl,“ povídal Klok.

Ten přicestoval do Prahy na hotel už minulé pondělí jako vůbec první z hráčů. Kromě dvoufázového tréninku má denně spoustu volného času. „Už jsem vyjedl celý hotelový jídelníček, vyzkoušel všechna jídla. Jinak jsem tátovi vyřizoval pár věcí do firmy, je to ale na hlavu,“ usmál se zadák Nižněkamsku.

Do branky musel kustod

Hráči i všichni členové realizačního týmu se denně testují. V napětí pak očekávají výsledek. V pondělí měl Pešán k dispozici sedm hráčů. Kromě Kloka s Jeřábkem to byli beci Libor Šulák, Ronald Knot s Davidem Skleničkou a útočníci Radan Lenc a Lukáš Sedlák. Pět hráčů zůstává v karanténě.

Schází například všichni tři gólmani. Zaskočit tak musel kustod národního týmu Petr Šulan. „Doufám, že gólmani už každým dnem vyběhnou. Petr se toho ale zhostil fantasticky. Myslím, že ho možná budeme dávat dohromady ještě po cestě v letadle. Podle mě celou cestu prospí,“ smál se Jeřábek a chválil Šulana, který kdysi chytával. V roce 2002 byl dokonce trojkou na domácím juniorském šampionátu.

Těšit se na olympiádu se zatím všichni obávají. O to větší by pak mohlo být zklamání, kdyby covid letenku roztrhal. „Otestují nás a pak nervózně čekáme u mobilu na zprávu. Modlíme se, aby tam byl negativní výsledek. Je to celé nervózní. Na sto procent uvěřit tomu, že jsem na olympiádě, ještě nechci. To udělám až v momentě, kdy budu v Pekingu sedět na hotelu. Stát se může do té doby opravdu cokoli,“ popisoval Klok.

Pozitivní náladu přinese denně jen negativní test. „Snažíme se být pozitivně negativní. Všichni tu cítíme nervozitu z toho, co může přijít. Věřím, že to ale dobře dopadne. Hodnoty testů se u nakažených kluků zlepšují, takže doufám, že nás v tréninku zase brzo několik přibude,“ doplnil obránce, kterého čeká první olympiáda v kariéře.

Taxi squad

Posledním jménem, které Nedvěd s Pešánem dopsali na soupisku, byl v sobotu obránce Třince David Musil. „Komunikovali jsme s Láďou Šmídem, čekali jsme na to, až se rozehraje po dlouhé pauze. Bohužel odehrál jen dva zápasy, což je hrozně málo, abychom poznali jeho formu a stav. Chtěli jsme psa obranáře, takže jsme sáhli po Davidovi, který je rozehraný,“ řekl v pořadu Hokej den poté na České televizi Pešán.

V pondělí odpoledne pak zámořský insider Darren Dreger informoval o tom, že IIHF upravila pravidla a každá reprezentace bude moct do Číny přivézt kromě 25 hráčů z nominace také dalších šest náhradníků.

Vytvořil by se po vzoru NHL malý záložní tým, tzv. taxi squad. „Pokyny se mění z hodiny na hodinu, je to opravdu blázinec,“ poznamenal pro Sport manažer národního týmu Jan Černý. Zatím to vypadá, že přesně taková bude i celá olympiáda.

Pešán opět neprávem atakoval Sport

Sedmého ledna vyšel v deníku Sport rozhovor s útočníkem národního týmu Davidem Krejčím. Jeho titulek měl znění: Olympiádu musím pečlivě zvážit. Trenér Filip Pešán o tom mluvil už na nominační tiskovce, v pondělí se znovu vyjádřil v České televizi. „David mi tehdy hned volal, že to novinář celé překroutil. Že to takhle vůbec nechtěl říct, ale bohužel to nevezme zpátky.“ Deník Sport se vůči tomuto nařčení již podruhé ohrazuje a uvádí odpověď Krejčího:

„Článek byl v pořádku, jen jsem některé věci vysvětlil jinak, než jsem myslel. Olympiáda je mým snem, a tak jsem napsal Filipu Pešánovi, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.“

V pořadu Hokej den poté se Pešán opřel také do dalších. „Poslední dobou se strašná část expertů a novinářů vozí po všem, co můžou, aby nám znepříjemnili život. Nechápu to. Na olympiádu jsme ještě ani neodjeli a už jsme z domácí půdy rozebraní. Ještě jsme nevylezli za vrata a už bojujeme na domácím dvorku.“