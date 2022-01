Otázky kolem reprezentace: kdy odletí zbytek, bude vůbec přípravný zápas?

S odletem do dějiště Her v Pekingu první částí české olympijské výpravy, ve které nechyběla také skupina členů hokejové reprezentace, byl udělán první krok k zapojení se do olympijského turnaje. Ještě zdaleka ale není hotovo, výběr kouče Filipa Pešána ještě z několika důvodů není pohromadě. V článku iSport.cz se dozvíte odpovědi na pět nejdůležitějších otázek kolem národního týmu.

Kolik hráčů ve čtvrtek odletělo do Pekingu? 7 Ve čtvrtek v 19.40 byli na palubě speciálu směr Peking čeští hokejisté v počtu sedmi: Tomáš Hyka, Lukáš Klok, Ronald Knot, Jakub Jeřábek, Radan Lenc, David Sklenička a Libor Šulák. Z realizačního týmu odletěli hlavní trenér Filip Pešán, kustod Petr Šulan, fyzioterapeut Radovan Sakaláš a kondiční trenér Dominik Kodras. Zbylí hráči museli zůstat v Praze.

Kolik hráčů je aktuálně pozitivních na covid? 0 Pozitivní test už z hráčů v pražském kempu nemá nikdo. Stále je tu však jedno velké ALE. Kompletní trojice gólmanů Šimon Hrubec, Roman, Will a Patrik Bartošák je sice negativní, stále má však zjednodušeně řečeno zvýšenou hladinu viru v těle. Z pohledu Číny už jsou v pořádku, nejsou však v pořádku z pohledu možnosti odletu a nástupu do letadla. „Pro tým nejsou ohrožením, ale odlet to komplikuje,“ přiznává manažer týmu Jan Černý. Pozitivní zůstává asistent Jaroslav Špaček. V pátek by se měl naopak konečně zapojit Martin Straka. Národní tým taky v posledních dnech testuje i z extraligy nominované hráče. Všichni jsou zatím negativní.

Kdy odletí zbytek týmu? 2. února Druhá část českého výběru do Pekingu odletí ve středu 2. února. Ve hře je taky možnost, že by se někteří hráči přesunuli do dějiště Her i dříve, není však jasné, zda pro ně ČOV najde volné lety. Ty už budou pouze komerční. „Nehrozí však, že by se potkali s běžnými lidmi. Peking aktuálně žádné obyčejné lety nepřijímá. Dostanou se tam jen sportovci a olympijsky akreditovaní lidé. Budou to linky obsazené výhradně účastníky Her,“ říká manažer Jan Černý.

Kdy mají poslední zápas další hráči? Švýcarsko

28. ledna: Kovář (Zug), Červenka (Rapperswil), Stránský (Davos), Frolík (Lausanne) Švédsko

29. ledna: H. a T. Zohornové (Oskarshamn) Finsko

29. ledna: Smejkal (Lahti), Ščotka (Jyväskylä) Česko

30. ledna: Musil, Kundrátek (Třinec)

1. února: Řepík, Sobotka (Sparta), Krejčí (Olomouc), Blümel (Pardubice)