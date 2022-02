Nejstarší čeští hráči na ZOH: Růžička, mazák Lang i kontroverzní Nedvěd

Základ myšlenky povolat na „Turnaj století“ kapitána Slavie položilo léto roku 1997. Centr si tehdy zahrál pár utkání v rámci tzv. Jágr týmu vedle hvězdy, jejíž jméno dobročinný tým nesl. Přesto se o nominaci Vladimíra Růžičky vedly velké diskuse. V očích veřejnosti byl přestárlý a na mezinárodní hokej nestačil. Kouč Ivan Hlinka v něm však lídra viděl. A když útočník začal kvůli olympijské šanci dřít jako mezek, vše do sebe zapadlo. Výsledek všichni známe – historické zlato!

Jeden ze symbolů zlaté generace a hráč, s jehož jménem jsou spojeny obrovské reprezentační úspěchy. Na tehdejší olympiádu odjížděl Jiří Dopita jako hráč Philadelphie. Právě angažmá v NHL je v jeho kariéře zapsáno nešťastným písmem, zámoří mu nesedlo. Přesto o jeho výběru málokdo pochyboval. Šlo o prověřeného hráče s velkými vazbami na další parťáky z předchozích zlatých šampionátů. Turnaj to potvrdil, jen Jaromír Jágr byl produktivnější.

Dlouho se debatovalo, kdo ve výběru Aloise Hadamczika zastane roli kapitána. Věk tehdy zvítězil, céčko na dres se našilo pro pětatřicetiletého mazáka. Tým byl celkově nesmírně zkušený, šlo o poslední akci, kde dojížděla kvalita hráčů narozených v první polovině 70. let. Sázka na prověřené borce vyšla, sami si hodně řekli ke způsobu hry, přivezli bronz. Robert Lang ale nevynikl. „Když jsme měli hrát, tak jsme hráli,“ pronesl do televizních kamer.

Soči 2014 - Petr Nedvěd, 42 let

zápasy: 5

body: 1 (0+1)

Nejkontroverznější reprezentační nominace vůbec. Zatímco v zámoří tehdy zažívali vynikající ročník hráči jako Jiří Hudler, Radim Vrbata nebo Jan Hejda, kouč Alois Hadamczik sáhl do evropských vod. Jedním z vybraných byl i Petr Nedvěd, jemuž se pod trenérem dařilo na MS v roce 2012. Byl to velký příběh, o 20 let dříve totiž Nedvěd startoval za Kanadu. K úspěchu však ani emotivní story nepomohla. Nedvěd zapsal jedinou asistenci a svezl se s výkony celého mužstva.