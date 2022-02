Esa hokejistek v boji o medaili: kulomet i brankářka, co chodí do práce

Oheň v Pekingu ještě hořet nebude, ale hokejistky svoji soutěž už odpálí. Ve čtvrtek v 5.10 středoevropského času ( ONLINE na iSport.cz>>> ) se národní tým postaví Číně. Češky se poprvé dostaly na olympiádu, ale do Pekingu nejely pro suvenýry a selfie. Ani náhodou. „Nejsme underdogs, soupeřky už vědí, že můžeme hrát dobře, každý se na nás už připraví,“ ví kouč Tomáš Pacina. Na posledním MS chyběl gól a jeho tým by hrál o medaili. Tým s hvězdnou střelkyní Mrázovou a brankářkou Peslarovou jde do akce!

Můžete dělat, co chcete, ale zlato vyhrají buď Kanada, nebo USA. Tak je ženský hokejový svět nastavený, zámoří je válec. Mistrovství světa se hraje od roku 1990 a nikdo jiný ho dosud nevyhrál, to samé platí o olympiádě, kde se hokejistky poprvé představily v Naganu. Teď se na vysněný turnaj probojovala i česká parta. Ve čtvrtek v 5.10 začíná proti Číně.

„Největší akce, na které si můžeme zahrát. Myslím, že mluvím za všechny holky, těšíme se na tuhle událost už dlouho,“ usmála se kapitánka Alena Mills, jednatřicetiletá šéfka týmu.

UMÍSTĚNÍ ČEŠEK NA MS 2021 7. místo

(čtvrtfinále 0:1 s Finskem) 2020 zrušeno 2019 6. místo

(čtvrtfinále s Finskem 1:3) 2017 8. místo

(nepostoupily ze skupiny) 2016 6. místo

(čtvrtfinále s Finskem 0:5)

Český ženský hokej už není exotická záležitost, má své hráčky v prestižních ligách, za poslední roky se rychle rozvíjí. Od prvního reprezentačního dvojzápasu v roce 1988 ušel dlouhou cestu. V Československu se tehdy hrála liga druhou sezonu a v Berouně se domluvilo měření sil se Švýcarskem. Výsledek? Dvě porážky, celkové skóre 3:31.

Nyní má Česko svoje hráčky v poloprofesionální soutěži ve Švédsku, v Rusku, kde si hokejem vyděláte už slušné peníze. Mladý výběr má kvalitu. Když trenér Tomáš Pacina o týmu mluví, říká, že hraje totální hokej a že má pod sebou světový tým. „Nejsme underdogs, soupeřky už vědí, že můžeme hrát dobře, každý se na nás už připraví. To jsme si ověřili na posledním mistrovství světa, kde jsme taky poznali, jak těžké je přejít čtvrtfinále.“ V létě v Kanadě jeho tým padl s Finskem 0:1.

Cíl na první olympiádě? Vyšší. Mělo by to tak být. „Chtěla bych, aby naše výkony v Pekingu přispěly k jedné věci. Bylo by super, kdyby si dnešní mladé holky říkaly, jak chtějí být jako Peslarová nebo Křížová,“ přeje si Mills.

České hokejistky mohou klidně dojít až k zápasu o bronz. Zámořské velmoci jsou pořád hodně daleko, jinak v hokejovém světě už neexistuje tým, který by byl dramaticky výš než Pacinův výběr.

„Dáváme si takové cíle, které můžeme sami ovlivnit. Takže chceme podat nejlepší výkon v historii ženského hokeje, na to se budeme soustředit každý zápas. Nejdůležitější pak je, abychom hráli naši hru, která se váže k naší identitě,“ tvrdí kouč.

Vyplatí se přenosy z Pekingu hledat v televizním programu a zkoumat ženský hokej, učit se nová jména bojovnic s košíkem. Česky mají tým, který může vyhrát svoji základní skupinu, a pokud zvládne start play off, na zámořské obry by mohl narazit až v semifinále.

Hlavní esa? Kromě Mills rozhodně Kateřina Mrázová, český kulomet. V roce 2013 vyhrála obdobu ženského Stanley Cupu, poslední tři sezony nastupuje ve Švédsku a v poslední sezoně byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou soutěže. V aktuálním ročníku nastřílela 16 gólů v 17 zápasech. „Když se hrála olympiáda v Naganu, bylo mi šest. Dívala jsem se na hokej a vzpomínám si, jak mi taťka říkal, že bych třeba jednou mohla něco takového taky dokázat. A teď je to tady,“ usměje se.

Jestli si myslíte, že mají české hvězdy pohodový hokejový život, zapomeňte. Málokdy jsou plnými profesionálkami. Světovou špičkou je třeba brankářka Klára Peslarová, stejně jako Mrázová hraje ve Švédsku. Její běžný den? Vstává v šest ráno, vyrazí do práce, v létě na kole, aby držela kondici. Má zkrácený úvazek ve firmě, která se zabývá online nákupem potravin. Sežene zboží, dá ho do chladicího boxu a připraví k expedici. V poledne jde domů, ve tři začíná trénink. Nejdřív suchá fáze, pak led. Domů se dostane večer, jde brzy do postele, ať je připravena v šest vstát.

Takhle to chodí každý den. Každý týden.

Nebo další eso Samantha Kolowratová? Studuje, jednou z ní bude lékařka, vedle toho hraje hokej. Teď je taky ve Švédsku, kam odešla kvůli národnímu týmu, jinak by zůstala v ženské NHL. „Vždycky chcete hrát o medaili, ale tak nějak si myslím, že teď je opravdu náš čas. Můžeme už dokázat, co opravdu znamená český hokej,“ říkala už před mistrovstvím světa.

Třeba ten čas přichází teď.