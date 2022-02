Dala historický gól. Nepopsatelný pocit, říká Radová. Těší se na zahájení

PŘÍMO Z PEKINGU | Už jí to nikdo neodpáře. Ve čtvrtek se Tereza Radová stala první českou hokejistkou v historii, která na olympijských hrách skórovala. Včera otevřela skóre duelu proti domácím Číňankám, když přesně tečovala střelu Anety Tejralové. „Snad nebudu muset něco platit do kasy,“ usmívala se po výhře 3:1. V sobotu čeká české reprezentantky druhý zápas se Švédkami.

Úspěšný vstup do turnaje byl určitě velká úleva, že?

„Je to nepopsatelný pocit. Hlavně zezačátku jsme byli hodně nervózní, odskakovaly nám kotouče od hokejek, Trošku se nám ulevilo po prvním gólu, srovnaly jsme se a najednou jsme začaly hrát naši hru.“

Vy jste dala úvodní gól duelu. Uvědomujete si, že odteď už navždy budete zapsaná v historii českého hokeje?

„Vůbec mi to zatím nedochází, takže ten gól beru jako kterýkoliv jiný. Myslím ale, že pár hodin po zápase, nejpozději druhý den, mi dojde, co se mi povedlo. Snad po mně holky nebudou chtít něco do kasy.“ (směje se)

Z tribuny se Číňanky zdály hodně nepříjemné. Bylo to tak?

„Určitě. Byly hodně nepříjemné, silné v osobních soubojích. Ani střelbu a individuální dovednosti neměly špatné. Aspoň nás ale dobře prověřily do další fáze turnaje. Už před zápasem jsem věděla, že vyhrajeme. Zatímco my jsme celou dobu věděly, že vyhrajeme, Číňanky jen doufaly.“

Teď vás čekají Švédky. V přípravě jste je porazily 5:3. Pomůže zkušenost z modelového utkání?

„Stejně jako víme my, jak hrají Švédky, tak ony to zase vědí o nás. Bude záležet na taktické přípravě, spousta holek z našeho týmu hraje ve švédské lize, takže se dobře známe a víme, jak jsou Švédky individuálně šikovné.“

Jaké máte zatím dojmy z olympiády?

„Trošku nás mrzí, že moc nemůžeme navštěvovat jiné sporty, které bychom chtěly. Nemůžeme se jít projít z olympijské vesnice, což je škoda. Jinak je tady ale všechno skvělé. Moc se těšíme, že v pátek vyrazíme na slavnostní zahájení her. Bude to nezapomenutelný zážitek. A moc přejeme Aleně Mills, že byla zvolena vlajkonoškou.“