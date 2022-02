SESTŘIH: Čína - Česko 1:3. Vítězná premiéra hokejistek! Zářila Křížová

Češky měly hned v úvodu výhodu přesilové hry, gól však nedaly. Do první velké šance utkání se dostala v 6. minutě po české chybě v rozehrávce Segedioná, jedna z naturalizovaných posil v sestavě Číny, ale Peslarovou nepřekonala.

O historicky první gól českých hokejistek na olympijských hrách se v 11. minutě postarala obránkyně Radová, která tečovala střelu Tejralové. Při vyloučení Pejzlové se do velké šance dostala Hymlárová, proti brankářce Chanové ale neuspěla.

Podruhé se Češky prosadily ve 24. minutě, kdy přesně zakončila vydařenou kombinaci Křížová. Poté ale Číňanky přestály druhé oslabení a samy udeřily v přesilové hře. Faul Horálkové potrestala Millerová, která tvrdou střelou zakončila spolupráci zámořských posil čínského výběru pro olympijský turnaj.

Ve 34. minutě mohla Češky více uklidnit Mrázová, ale neprosadila se stejně jako z brejku na druhé straně Wooová, kterou vychytala Peslarová. V závěru druhé třetiny přestřelila prázdnou branku Mlýnková, která se k českému týmu v Pekingu připojila po problémech s covidovými testy později.

V závěrečné třetině měly oba týmy několik šancí skórovat, prosadila se ale až ve 47. minutě Pejzlová, která zužitkovala ideální přihrávku od Horálkové. Další gól již nepadl.

Ohlas trenéra Tomáše Paciny po utkání:

„Myslím, že jsme byli trošku nervózní, což se dalo očekávat. Čekali jsme od Číny, že bude hrát přesně takhle. Organizovaně, tvrdě, velice dobře koučované. Spoléhali se na dvě tři hráčky, které jsou Kanaďanky nebo Američanky. Začali jsme nervózně a až do třetího gólu jsme hráli nervózní zápas. Přihrávky nebyly úplně přesné, nohy nám nejely tak, jak normálně jedou. Proti takovému defenzivnímu systému je to velice těžké. Mají pět hráček ve slotu a musíme tam najíždět bez puku, není lehké dávat góly. Nakonec se nám to povedlo tím, že máme dobrou přechodovou hru. Celkově ale den holky zvládly bravurně. První den na olympiádě, první zápas na olympiádě v historii. Jsem na jejich výkon hrdý. I když lidi budou říkat, že je to povinnost, to jsou nesmysly. Byl to těžký zápas proti týmu, který je stejně dobrý jako Švédsko, Dánsko nebo Japonsko.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:38. Radová, 23:57. Křízová, 46:27. Pejzlová Hosté: 29:02. Millerová Sestavy Domácí: Peslarová (Švejdová) – Lásková, Pejšová, Kolowratová (A), Čajanová, Horálková, Tejralová, Radová – Vanišová, Mrázová (A), Mlýnková – Neubauerová, Pejzlová, Křízová – Přibylová, Mills (C), Hymlárová – Pátková, Serdar, Bukolská – Lédlová. Hosté: Chanová (Newellová) – Jü (C), Wongová, Wongová, Liou, Fairmanová, Čao, Li – Lumová (A), Millerová, Llanesová – Čang (A), Woová, Kolstadová – Betinolová, Lumová, Segediová – Fang, Kuan, Ču – Che. Rozhodčí Haacková, Nurmiová – Hammarová, Kainbergerová Stadion