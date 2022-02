SESTŘIH: Česko - Švédsko 3:1. Druhá výhra v Pekingu! Zářila Vanišová

Češky zopakovaly výsledek z úvodního zápasu proti domácím Číňankám. Vypracovaly si dvoubrankový náskok, který v závěru druhé třetiny snížila Emma Murénová, ale více už brankářka Klára Peslarová Seveřankám nedovolila.

Třetí zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny v pondělí od 9:40 SEČ s Dánkami, které dnes prohrály s Japonkami 2:6 a po dvou utkáních nemají ani bod.

Češky v úvodním dějství naprosto dominovaly. Brzy měla dvě velké šance Přibylová. Už na konci druhé minuty dorážela z úhlu do prázdné branky, ale gólmanka Söderbergová zasáhla patkou hole a naplno odstartovala velký souboj, který sváděla s českými hokejistkami po celé utkání.

Přibylovou vychytala po chvilce i podruhé.V první přesilovce pálila bez přípravy z kruhu Vanišová, jenže Söderbergová vytáhla další vynikající zákrok. Jen trochu více štěstí scházelo k otevření skóre Pejšové.

Do první přesilovky Švédek v polovině 12. minuty byl poměr střel na branku 15:0. V 16. minutě pálila nebezpečně Mills, prosadila se však až v 19. minutě po odvážném průniku Vanišová. Ještě do přestávky mohla vyrovnat v přesilovce Ljungblomová. Z úhlu trefila tyčku, od níž se puk odrazil do Peslarové a pak mimo branku. Úvodní dvacetiminutovka skončila na střely 25:5.

Jenže od druhé třetiny začínaly být výrazně nebezpečnější i Švédky. Souboje tváří v tvář se švédskou brankářkou prohrály Přibylová a Lásková. Až na konci 34. minuty uspěla z dalšího sóla Hymlárová. Povedlo se jí to v oslabení po zakončení mezi betony. Švédky však stihly 44 sekund před přestávkou kontrovat, když se prosadila obtížnou tečí Murénová

Zápas tak byl znovu na vážkách. V 51. minutě mohly Švédky nejprve vyrovnat, na druhé straně Vanišová zazvonila na tyčku. Dočkala se ale až na začátku 55. minuty, kdy vybojovala kotouč a parádní kličkou do bekhendu zvýšila na 3:1. Na výsledku už pak nic nezměnila ani 100 sekund dlouhá přesilovka Švédek, kterou umocnily odvoláním Söderbergové.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:23. Vanišová, 33:56. Hymlárová, 54:03. Vanišová Hosté: 39:17. Murénová Sestavy Domácí: Peslarová (Švejdová) – Pejšová, Lásková, Kolowratová (A), Čajanová, Tejralová, Horálková, Radová – Mrázová (A), Mlýnková, Vanišová – Křízová, Pejzlová, Neubauerová – Mills (C), Hymlárová, Přibylová – Serdar, Lédlová, Bukolská – Pátková. Hosté: Söderbergová (Bomanová) – Nylénová-Perssonová (A), Bergströmová, Fällmanová, Adolfssonová, Kjellbinová (A), Waxinová, Anderssonová, Berglundová – Bouvengová, Ljungblomová, Löwenhielmová (C) – Lundinová, Wikner-Zienkiewiczová, Nordinová – Johanssonová, Johanssonová, O. Carlssonová – Murénová, Hjalmarssonová, Petersonová. Rozhodčí Lieffersová (CAN), Manthaová (CAN) – Mochovová (RUS), Spresserová (USA) Stadion