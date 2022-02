Mlýnková: Soupeř s 13 Američankami? Jako čínský nároďák to nevypadalo

PŘÍMO Z PEKINGU | Den před oficiálním startem olympiády vstoupily do turnaje české hokejistky. V historické premiéře pod pěti kruhy hned vyzvaly domácí Čínu. Byť na jejich výkonu byla od začátku patrná nervozita, soupeře posíleného o třináct hráček ze zámoří porazily 3:1 . „Každý si asi myslí, že je to lehký soupeř, ale není to tak. Výhry si moc ceníme,“ hlásila po utkání útočnice Natálie Mlýnková, která do Pekingu kvůli covidu dorazila pouhé dva dny před zápasem.

Jaké jsou bezprostřední pocity po vítězném vstupu do turnaje?

„Je to výborný start, potřebovali jsme ty tři body. Jsou hodně důležité, snad nám dodají sebevědomí do dalších zápasů. Věřím, že se uklidníme.“

Pro české ženy to byl historicky první duel na olympiádě. Byla hodně znát nervozita?

„Chtěly jsme si to hlavně užít. Věděly jsme, že to trochu nervózní bude, což se potvrdilo. Bylo by divné, kdybychom nervózní nebyly, na hokejkách to bylo vidět. Zápas od zápasu se to ale snad bude zlepšovat.“

Vy jste v posledních dnech bojovala s covidem. Popište nám, co všechno jste musela absolvovat a jak hektický byl přelet do Číny?

„Kvůli pozitivnímu testu jsem se vůbec nezapojila do bubliny. Nastoupila jsem pětidenní karanténu a musela čekat na pět negativních testů v řadě. Přiletěla jsem v úterý večer, stihla jsem jeden trénink a rovnou i dopingovku. Bylo to docela hektické, rovnou jsem šla do zápasu.“

Jak reagovala hlava na pozitivní výsledek testu? Nebylo těžké nepodlehnout zklamání?

„Určitě, bylo to těžké. Deset dnů jsem nebyla vůbec na ledě. Horší než fyzička byla rozhodně hlava, tělo se do toho dostalo rychle. Trenéři se mnou ale pracovali, snažili se mě připravit. Měla jsem obavy, jak vyjdou testy, ale neměla jsem to pod kontrolou, takže jsem jen doufala v to nejlepší.“

Celá olympiáda je vinou koronavirové pandemie hodně zvláštní. Řekněte, překvapilo vás po příletu něco?

„Moc jsem tady toho zatím neviděla a nezažila. Aréna je ale výborná, led v ní taky. Je o nás celkově dobře postaráno. Největší atrakcí je asi jídelna, kde sedíme vedle sebe v boxech za plexisklem a moc se neslyšíme. Snažíme se ale dodržovat všechna pravidla a zůstat negativní.“

V dresu Číny nastoupilo hned třináct naturalizovaných hráček ze zámoří. Co na to říkáte?

„Že to jako čínský nároďák moc nevypadalo. (usmívá se) My jsme o tom ale samozřejmě věděli, nechtěli jsme je podcenit. Každý si asi myslí, že je to lehký soupeř, ale není to tak. Ve finále je to jedno, chtěli jsme se dobře připravit a vyhrát.“

Což se vám povedlo. Nechybělo k úplné radosti více diváků na tribunách? Utkání sledovala zhruba stovka lidí.

„Moc jsme to nevnímaly, byly jsme ale rády, že přišli kluci z nároďáku. Jejich podpory si ceníme. Viděla jsem Libora Šuláka nebo Romana Willa, jsme moc rády. Tohle k olympiádě patří, je to její kouzlo. Snad to klukům budeme moct vrátit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:38. Radová, 23:57. Křízová, 46:27. Pejzlová Hosté: 29:02. Millerová Sestavy Domácí: Peslarová (Švejdová) – Lásková, Pejšová, Kolowratová (A), Čajanová, Horálková, Tejralová, Radová – Vanišová, Mrázová (A), Mlýnková – Neubauerová, Pejzlová, Křízová – Přibylová, Mills (C), Hymlárová – Pátková, Serdar, Bukolská – Lédlová. Hosté: Chanová (Newellová) – Jü (C), Wongová, Wongová, Liou, Fairmanová, Čao, Li – Lumová (A), Millerová, Llanesová – Čang (A), Woová, Kolstadová – Betinolová, Lumová, Segediová – Fang, Kuan, Ču – Che. Rozhodčí Haacková, Nurmiová – Hammarová, Kainbergerová Stadion