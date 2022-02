Hokejisté přišli o přípravu. Švéd se omlouval Pešánovi, Krejčí trénoval

Nic nového. Hokejem v Pekingu neustále hýbe jedno a to samé slovo. Covid. A hrozby spojené s ním. Právě kvůli několika nakaženým hráčům ve švédském týmu byl na žádost severské federace zrušený modelový přípravný zápas, který se měl odehrát v neděli. Češi tak vstoupí do ostrých bojů bez přípravného duelu... Dobrá zpráva je, že do tréninku už se zapojil útočník David Krejčí.

Měl to být modelový duel, který otestuje formu obou týmů. Hodil by se. Protože Češi trénovali dlouho po skupinkách, jedna byla už v Pekingu, ta druhá stále v Česku.

Ovšem covid utkání zrušil. V kádru Švédů je údajně pět až šest pozitivně testovaných hráčů. Znovu se řeší problematika citlivosti testů. Protože do problémů se dostávají vesměs hokejisté, kteří si nákazou prošli v poslední době, takže zbytky viru v sobě mají pořád...



„Bohužel si musíme poradit. Chtěli jsme si proti Švédům vyzkoušet ostřejší trénink ve formě zápasu, ale nedá se nic dělat. Švédové to odvolali. Já budu pevně doufat, že se připravíme tréninkově na první zápas,“ řekl kouč Filip Pešán s tím, že Seveřané duel odvolali kvůli koronavirové hrozbě.



Češi tak místo utkání budou zítra normálně trénovat. „Bojí se covidu, asi jako všichni tady. Jsou to zápasy bez rozhodčích, bez časomíry. Kdyby covid nebyl, asi by do toho Švédové šli. Ale dneska mi volal (trenér) Johan Garpenlöv. Omlouval se, že nám to sice slíbili, ale prostě mají celkově trable i uvnitř týmu. Neřekl mi jaké, ale že se kvůli tomu musí omluvit ze zápasu,“ dodal reprezentační kouč. Krok svého kolegy podle vlastních slov respektuje.

Dobrou zprávou je, že se do tréninku už naplno zapojil útočník David Krejčí, který na den a půl také uvízl v covidové pasti. Ovšem po dvou negativních testech už byl připuštěný zpátky, takže v sobotu absolvoval s Čechy trénink.

Pokud už se nestane nic mimořádného, Češi vstoupí do olympijského turnaje ve středu, kdy se utkají s Dány.



Ovšem v téhle nejisté nikdy nevíte...