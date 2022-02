Jsme super parta! raduje se střelkyně Vanišová. Chce inspirovat další holky

Vstřelila jste dva góly, máte pocit, že to byl váš životní zápas?

„To nevím. Ale byl super. Jsem ráda, že jsem mohla přispět. Ubojovaly jsme ho. Budeme jen lepší a lepší.“

Do soupeřek jste v úvodu bušily, ale nic z toho nebylo, že?

„V kabině jsme si říkaly, že musíme zůstat trpělivé za každé situace a věřit našemu systému hry. Doufám, že to tam začne víc padat a budeme lepší zápas od zápasu.“

Co byste řekla k vašim dvěma odvážným nájezdům?

„U prvního už jsem se tlačila před gólmanku, byla jsem v brankovišti a snažila jsem se jen vystřelit nahoru. Propadlo to tam. Naštěstí. U druhého jsem měla dobrou rychlost, brankářka nestihla zareagovat a jít se mnou. Jsem ráda, že se mi podařilo dát dva góly a pomoct k výhře. Po brance na 2:1 jsme trošičku znervózněly, ale třetí nás zase uklidnil.“

Jak vám bylo v závěru na trestné lavici?

„Byl to zbytečný faul, což mě mrzelo. Ale zároveň jsem věřila, že už konec zvládneme. Holky uhrály super oslabení.“

Před úvodním vhazováním jste bušily do mantinelu, přitom jste křičely. Ukázaly jste tím, jaké jste bojovnice?

„Myslím si, že jsme super parta. Hrajeme spolu hrozně dlouho a známe se, což je velké plus. Ještě něco vylepšíme a bude to ještě lepší.“

Vnímáte velkou podporu z Česka?

„Určitě, sledovanost je vyšší než na normálních turnajích. Stoprocentně cítíme, že se ženský hokej dostává víc do povědomí lidí u nás doma.“

Jak vstřebáváte olympijský zážitek?

„Užíváme si ho hrozně moc. Něco výjimečného.“

Celkově jde zájem o ženský hokej nahoru.

„Je to super, jsme moc rády, že se dostal v Česku do většího povědomí. Co si budeme povídat, ženský hokej není moc populární. Snad se to bude jen zvedat a inspirujeme i nějaké mladší holky.“

I v zámoří se vás mluví jako o týmu, který stojí za velkou pozornost. Co na to říkáte?

„Vážně? Jsem ráda, že to říkáte.“

Co vám úvodní dva zápasy napověděly?

„Věděly jsme, že žádné utkání ve skupině nebude jednoduché. Oba zatím byly vyrovnané. Ale máme dobrý tým a míříme vysoko. Jsme určitě spokojené. Je potřeba pracovat na detailech hry, hlavně koncovce. Trochu i na nervozitě, nepanikařit. Jsou tam momenty, kdy v tom můžeme být lepší. Ale věřím, že se v dalších zápasech víc rozehrajeme.“

Nedávno jste oslavila 26. narozeniny. Proběhlo něco kolem toho?

„Oslavily jsme to s týmem, což bylo moc fajn. Český olympijský výbor mi taky popřál, za což jsem moc vděčná, že si na mě taky vzpomněli. Bylo to od nich moc milé. V pátek jsme byli na zahájení, které jsme si všechny moc užily. Neskutečný zážitek, zatím super!“