Kapitán v izolaci, Finové zuří: Je jako ve vězení, dostává studené špagety

PŘÍMO Z PEKINGU | Bezmoc a velké naštvání. To jsou pocity, které aktuálně v Pekingu zažívají hokejisté Finska v čele s kapitánem Markem Anttilou. Ten je v Číně už pátý den držen v karanténním hotelu daleko od svého týmu. „Neexistuje k tomu žádný lékařský důvod, je to šílené,“ říká lékařka finského nároďáku Maarit Valtonenová. Hvězda týmu prý navíc dostává studené jídlo v malých porcích.

Pět dnů. Pět dlouhých dnů už finská hvězda Marko Anttila trčí sám mezi čtyřmi stěnami covidového hotelu mimo olympijskou vesnici v Pekingu. A zástupci Suomi zuří. „Zdravý sportovec je momentálně izolovaný. Je jako ve vězení. To je strašně smutná věc,“ zavrčel trenér Jukka Jalonen. „Je dobře známo, že Anttila již není nakažlivý a dlouho nebyl. Takové chování ke sportovci na velké akci je nepříjemné.“

Hodnoty CT, které udávají prahový cyklus, u Anttily údajně kolísají. Finská výprava však proti jeho držení v izolaci protestuje. „O testovací metodě PCR je známo, že je poměrně citlivá na části genomu viru a lze jej snadno nalézt i po prodělání nemoci. Podle současného chápání covidu není Marko v žádném případě nakažlivý. Neexistuje žádný důvod, proč by měl být dál držet i izolaci. Není pro to žádný lékařský důvod, spíše to vypadá jako kulturní a politické rozhodnutí. Postoj k viru je zde jiný,“ řekla lékařka finského týmu Maarit Valtonenová.

Podle ní je Anttila zcela zdráv a již dávno není nakažlivý. Kapitán mistrů světa z roku 2019 prodělal koronavirus už dvakrát. Na podzim roku 2020 a také letos v lednu. Osmnáct dní před odletem byl dome ve Finsku pozitivně testován. Covidem si prošel. Všechny následní denní testy měl v pořádku. Po příletu do Číny však naráz ne, od té doby je pod zámkem.

„Jsme zatím absolutně bezmocní. Chceme, aby se Marko dostal co nejdřív z izolace. Je těžké tomu rozumět. Naše kultury jsou absolutně odlišné. Víme, jak autoritativní je orientální kultura,“ rozpovídal se kouč Jalonen o tom, že Číně v této souvislosti hrozí velké nebezpečí zničení její už tak dost pošramocené reputace, pokud se Hry zvrhnou.

„Byl by skandál, kdyby kvůli svému přístupu proslavili tuhle olympiádu tím, že tu zavírají sportovce do vězení. Pro Čínu tohle není dobrá reklama. Měli by vzít rozum do hrsti a přemýšlet o tom, jak se sportovci zachází,“ dodal s tím, že situace by samozřejmě byla jiná, pokud by Anttila v minulosti už covidou nákazou neprošel.

Možná ještě víc však Jalonena rozlítila zpráva o tom, že kapitán nedostává na své nucené samotce ani pořádně najíst. „Není možné, aby se tam udržel v kondici. Pokud z něj dělají nemocného, měl by dostávat aspoň nějakou léčbu a správnou výživu. Marko je velký chlap, potřebuje hodně jídla. Včera dostal k jídlu malou porci studených boloňských špaget. To je mizerné.“ Pro pořádek: Anttila měří 203 centimetrů a váží 105 kilogramů.

Jídlo mu totiž pořadatelé vozí z olympijské vesnice. Než ho dopraví na místo izolace, je dávno vystydlé. V neděli mu finský tým dopravil pizzu. A byla teplá. „Byl to svátek. Bylo příjemné něco dostat. Jinak tady je akorát voda,“ říkal Anttila.

„Snažím se nějak udržovat, trénovat. Dělám kliky, dřepy, cviky na střed těla. Dostal jsem i nějaké pomůcky, které můžu používat pro cvičení s vlastní váhou. Fyzicky jsem v pořádku, ale samozřejmě je to nepříjemné. Dveře jsou zatím zavřené. Je to pro mě strašné zklamání. Považuji se za zdravého, mám tři týdny od nákazy. Podle všech bych měl trénovat, nikdo v tom nevidí překážku. Jen Číňané ano,“ pravil zkroušeně kapitán Suomi.

„Nemyslím si, že je to fér.“ Současnou situaci jako status quo přijmout odmítá. Bojuje taky celá finský výprava.