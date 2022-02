SOUHRN 3. dne ZOH: Davidové těsně unikla medaile, postup hokejistek

Olympijské hry v Pekingu mají za sebou třetí dne! Česko pořád čeká na první medaili. Biatlonistka Markéta Davidová na ni útočila ve vytrvalostním závodě, kvůli chybě při poslední ráně ale nakonec skončila šestá. Překvapivě neuspěly české hokejistky, Dánsku podlehly 2:3. Nakonec ale díky výhře Švédek nad Čínou slaví postup do čtvrtfinále. Turnaj curlerů uzavřeli vítězstvím manželé Paulovi. Nabitý byl i program alpského lyžování. Sjezd mužů vyhrál Švýcar Beat Feuz, obří slalom žen ovládla Švédka Sara Hectorová. Projděte si kompletní výsledky třetího dne Her.

České vrcholy 3. dne ZOH:

Markéta Davidová skončila ve vytrvalostním závodě šestá, na střelnici netrefila úplně poslední terč, což ji připravilo o zlato.

České hokejistky slaví postup do čtvrtfinále i přes překvapivou prohru s Dánskem 2:3. Pomohly jim totiž Švédky, které zdolaly Čínu 2:1. Svěřenkyně trenéra Paciny si v úterý zahrají o klíčové první místo ve skupině s Japonskem. Proč je duel tak důležitý?

S turnajem smíšených dvojic v curlingu se rozloučili vítězně manželé Paulovi. Na závěr skupiny porazili domácí Čínu, celkově skončili šestí.

Medailové pořadí zemí sledujte ZDE>>>

Shrnutí pondělních výsledků na ZOH v Pekingu:

Biatlon:

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Herrmannová (Něm.) 44:12,7 (1 tr. min.), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -9,4 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -15,3 (2), 4. Voigtová (Něm.) -16,6 (1), 5. Alimbekavová (Běl.) -31,7 (1), 6. Davidová (ČR) -31,9 (1), 7. Irwinová (USA) -1:01,4 (1), 8. Tandrevoldová (Nor.) -1:02,7 (1), 9. Rezcovová (Rus.) -1:13,1 (2), 10. Džimová (Ukr.) -1:21,7 (2), ...19. Charvátová -2:33,9 (2), 27. Jislová -4:04,8 (2), 34. Voborníková (všechny ČR) -4:38,9 (2).

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina: ČR - Čína 8:6, Itálie - Kanada 8:7 po dodatečném endu, Norsko - Švýcarsko 6:5, Velká Británie - USA 8:4.

Konečné pořadí skupiny po 9 zápasech: 1. Itálie 9 výher, 2. Norsko 6, 3. Británie 6, 4. Švédsko 5, 5. Kanada 5, 6. ČR 4, 7. Švýcarsko 3, 8. USA 3, 9. Čína 2, 10. Austrálie 2.

Semifinále:

Itálie - Švédsko 8:1 po sedmém endu, Norsko - Británie 6:5.

Hokej:

Ženy:

Skupina A:

Rusko - Kanada 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Branky: 38. Šochinová - 3. Nurseová, 3. Fillierová, 28. Rattrayová, 31. Ambroseová, 41. Johnstová, 46. Poulinová.

Švýcarsko - Finsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 12. Christenová, 30. Rüeggová, 42. Stalderová - 28. Laitinenová, 51. Holopainenová.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 3 3 0 0 0 29:3 9 2. USA 3 3 0 0 0 18:2 9 3. OS z Ruska 3 1 0 0 2 6:13 3 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:27 3 5. Finsko 3 0 0 0 3 5:19 0

Skupina B:

ČR - Dánsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Tejralová (Křížová), 24. Mrázová (Radová, Vanišová) - 10. Jakobsenová, 25. Weisová, 41. Gludová (Jakobsenová). Rozhodčí: Furbergová (Švéd.), Senuková - Clarkeová (obě Kan.), Strongová (USA). Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 637.

Sestava ČR: Švejdová (41. Peslarová) - Lásková, Pejšová, Kolowratová, Čajanová, Horálková, Tejralová, Radová - Vanišová, Mrázová, Mlýnková - Neubauerová, Pejzlová, Křížová - Přibylová, Mills, Hymlárová - Lédlová, Serdar, Bukolská - Pátková. Trenér: Tomáš Pacina.

Čína - Švédsko 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 6. Betinolová - 26. Wiknerová-Zienkiewiczová z trestného střílení, 27. Bouvengová.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. Česko 3 2 0 0 1 8:5 6 3. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5 4. Švédsko 3 1 0 0 2 4:7 3 5. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3

Krasobruslení - družstva:

Ženy - volná jízda: 1. Valijevová (Rus.) 178,92, 2. Sakamotová (Jap.) 148,66, 3. Schizasová (Kan.) 132,04.

Sportovní dvojice - volná jízda: 1. Mišinová, Galljamov (Rus.) 145,20, 2. Miuraová, Kihara (Jap.) 139,60, 3. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 131,75.

Taneční páry - volný tanec: 1. Chocková, Bates (USA) 129,07, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 128,17, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 124,39.

Konečné pořadí: 1. Rusko 74 bodů, 2. USA 65, 3. Japonsko 63, 4. Kanada 53, 5. Čína 50, ...8. ČR - nepostoupila do volných jízd.

Rychlobruslení:

Ženy - 1500 m: 1. Wüstová (Niz.) 1:53,28, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:53,72, 3. De Jongová (Niz.) 1:54,82, 4. Satová (Jap.) 1:54,92, 5. Groenewoudová (Niz.) 1:54,97, 6. Lollobrigidaová (It.) 1:55,20, 7. Golubjevová (Rus.) 1:55,30, 8. N. Takagiová (Jap.) 1:55,34, 9. Lalenkovová (Rus.) 1:55,74, 10. Boweová (USA) 1:55,81, ...21. Zdráhalová (ČR) 1:59,54.

Rychlobruslení na krátké dráze:

Muži - 1000 m: 1. Žen C'-wej 1:26,768, 2. Li Wen-lung (oba Čína) 1:29,917, 3. Shaoang Liu (Maď.) 1:35,663, 4. Wu Ta-ťing (Čína) 1:42,937, 5. Shaolin Sándor Liu (Maď.) diskvalifikován, finále B: 6. De Laat (Niz.).

Ženy - 500 m: 1. Fontanaová (It.) 42,488, 2. Schultingová (Niz.) 42,559, 3. Boutinová (Kan.) 42,724, 4. Čang Jü-tching (Čína) 42,803, 5. Desmetová (Belg.) 42,941, finále B: 6. Serjoginová (Rus.), ...v rozjížďkách 24. Hrůzová (ČR).

Saně:

Ženy - po 2 ze 4 jízd: 1. Geisenbergerová 1:56,825 (58,402+58,423), 2. Berreiterová (obě Něm.) -0,208 (58,525+58,508), 3. Ivanovová (Rus.) -0,591 (58,733+58,683), 4. Procková -0,669 (58,762+58,732), 5. Schulteová (obě Rak.) -0,772 (58,523+59,074), 6. Tirumaová (Lot.) -0,980 (58,956+58,849), ...29. Čežíková (ČR) -4,736 (1:00,392+1:01,169).

Sjezdové lyžování:

Muži - sjezd: 1. Feuz (Švýc.) 1:42,69, 2. Clarey (Fr.) -0,10, 3. Mayer (Rak.) -0,16, 4. Crawford (Kan.) -0,23, 5. Kilde (Nor.) -0,51, 6. Paris (It.) -0,52, 7. Odermatt (Švýc.) -0,71, 8. Kriechmayr -0,76, 9. Franz (oba Rak.) -0,83, 10. Kline (Slovin.) -1,06.

Ženy - obří slalom: 1. Hectorová (Švéd.) 1:55,69 (57,56+58,13), 2. Brignoneová (It.) -0,28 (57,98+57,99), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,72 (59,07;57,34), 4. Truppeová (Rak.) -0,80 (57,86+58,63), 5. Mowinckelová (Nor.) -0,96 (58,58+58,07), 6. Stjernesundová (Nor.) -1,20 (59,39+57,50), 7. Hrovatová (Slovin.) -1,35 (58,48+58,56), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.) -1,42 (59,24+57,87), 9. Holdenerová -1,63 (59,21+58,11), 10. Gisinová (obě Švýc.) -1,86 (59,19+58,36), ...Sommerová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Skoky na lyžích:

Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Križnarová, Zajc, Bogatajová, P. Prevc) 1001,5 b., 2. Rusko (Machiňová, Sadrejev, Avvakumovová, Klimov) 890,3, 3. Kanada (Loutittová, Soukup, Strateová, Boyd-Clowes) 844,6, 4. Japonsko 836,3, 5. Rakousko 818,0, 6. Polsko 763,2, 7. ČR (Ulrichová, Kožíšek, K. Indráčková, Koudelka) 722,8, 8. Norsko 707,9.

Snowboarding:

Muži - slopestyle: 1. Parrot (Kan.) 90,96, 2. Su I-ming (Čína) 88,70, 3. McMorris (Kan.) 88,53, 4. Gerard (USA) 83,25, 5. Lauzi (It.) 80,01, 6. Corning (USA) 65,11, 7. Röisland (Nor.) 63,33, 8. Hamada (Jap.) 59,36, 9. Toutant (Kan.) 54,00, 10. Ocuka (Jap.) 52,80.