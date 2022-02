Bizár s respirátory? Nebezpečné, řekl Pešán. Rusky je nakonec sundaly

COVID-19 si zatím naplno pohrává s hokejovými turnaji na ZOH v Pekingu. Zatímco muži mají problémy s nejasnými výsledky testů a hráči se vrací a zase oddělují od týmu, u žen nastala opravdu bizarní situace.

Kanaďanky se měly s Ruskami utkat krátce po poledni pekingského času (v 5:10 SEČ). Jenže zápas v tu dobu nezačal, Rusky totiž nedodaly aktuální výsledky testů, jak je na olympiádě zvykem. Zámořský výběr odmítl opustit šatnu, na rozdíl od soupeřek nedorazil na rozbruslení. Rozhodčí se snažily situaci co nejrychleji vyřešit, komunikovaly s IIHF i direktoriátem olympijských her. Následně poslaly Rusky do šatny, odešly i sudí. Hlasatel oznámil, že se začne minimálně s hodinovým zpožděním.

Podle oficiálního vyjádření Ruské hokejové federace prošly oba týmy testováním v 9 hodin, tedy tři hodiny před utkáním. Do začátku zápasu však výsledky nepřišly. „Myslím, že jsme věděli, že zápas bude pokračovat. Čekali jsme jen na výsledky testů Rusek, jakmile se vrátí. A když se vrátily, byly jsme v pohodě,“ prozradila kanadská útočnice Natalie Spoonerová pro CBC. Do utkání nicméně nastoupily oba týmy v respirátorech!

Kanaďanky nechtěly nic nechat náhodě. Po příjezdu do Pekingu bylo minulý týden v karanténě po pozitivních testech šest ruských hráček. „Byly jsme požádány, abychom počkaly, tak jsme čekaly. Byly jsme požádány, abychom čekaly déle, tak jsme čekaly déle. Pak přišlo rozhodnutí, že bychom si měly nasadit respirátory. Bez problémů jsme si je nasadily a šly,“ uvedla obránkyně Anna Šibanovová.

Favoritky ze zámoří nakonec utkání dovedly k jasnému vítězství 6:1 a připsaly si třetí jasný triumf v turnaji. Rusky zůstávají se třemi body na 3. místě skupiny A. Kanaďanky nerozhodila ani situace ve třetí třetině, do které už soupeřky nastoupily bez ochrany úst a nosu.

„Přišly výsledky a byly negativní. Řekly, že si respirátory sundají. Usoudily jsme, že jsme je měly na dvě třetiny, tak proč nezůstat v extra bezpečí ještě jednu třetinu,“ dodala Spoonerová.

K zápasu v respirátorech se po tréninku české reprezentace vyjádřil i trenér Filip Pešán: „Je to absurdní a myslím si, že i nebezpečné. U nich je to trochu jiné, že nemají mezi sebou ten fyzický kontakt. Kdo někdy sportoval s rouškou, tak ví, že i periferní vidění je trochu jiné. V mužském hokeji by to bylo nebezpečné.“

Dovolil by svým svěřencům s respirátorem nastoupit do zápasu? „Nejsem schopen úplně odpovědět, abyste mě nechytali za slovo,“ řekl Pešán. „Ale rozhodně bych hráčům nedoporučoval, aby do takového zápasu někdy šli. Opravdu si myslím, že je to nebezpečné.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:21. Šochinová Hosté: 02:09. Nurseová, 02:29. Fillierová, 27:45. Rattrayová, 30:29. Ambroseová, 40:39. Jennerová, 45:50. Poulinová Sestavy Domácí: Gredzenová (32. Sorokinová) – Pirogovová, Savoninová, Pečnikovová, Šibanovová (A), Smirnovová, Provorovová, Batalovová – Bratiševová, Faljachovová, Šochinová (C) – Pavlovová, Dobrodějevová, Koržakovová – Bolgarevová, Vafinová (A), Lučnikovová – Kadirovová. Hosté: Desbiensová (Maschmeyerová) – Larocqueová (A), Fastová, Ambroseová, Thompsonová, Bellová, Zandeeová-Hartová, Sheltonová, Staceyová – Jennerová, Clarková, Poulinová (C) – Fillierová, Spoonerová, Rattrayová – Johnstonová, Nurseová, Turnbullová (A) – Saulnierová, Maltaisová. Rozhodčí Jermaková, Rapinová – Lovensnová, Sainiová Stadion