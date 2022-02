Pešán: O medaili mě mluvit neuslyšíte. Červenka? Kabina je lídrů plná

PŘÍMO Z PEKINGU | Po hodinovém tréninku došel mezi novináře. Vydýchal zachraplý hlas a nasadil respirátor. „Nedělají mi dobře přechody z tepla do zimy. Na ledě, když řvu, je to znát. Jinak jsem ale v pohodě,“ ubezpečil Filip Pešán s úsměvem, když se postavil se za bariéru. Jaké má v hlavě turnajové cíle? A proč zvolil kapitánem týmu právě Romana Červenku?

„Já doufám, že ano! Jaroslav (Špaček) by měl být v letadle, u Michala (Špačka) se musíme dnes rozhodnout, jestli ho vůbec budeme povolávat a čekat na něj, nebo pro něj olympiáda bohužel skončila.“

Jak to s ním vypadá, testy mu vychází pořád pozitivně?

„Poslední test měl negativní, ale musí tam být dlouhá série testů, což bohužel napovídá tomu, že na něj asi čekat nebudeme.“

Už jste si zvykl, že denně vstáváte v hlavě s otázkou, jestli budou všichni zdraví a kolik lidí budete mít na tréninku?

„Je to samozřejmě těžké, taková je ale dnes doba. Není to nic příjemného. V podstatě se daleko více řeší covid, než sport jako takový. Musíme projít celým tím martýriem dotazníků, testů a telefonátů. Teprve potom se dostaneme k hokeji.“

Není zvláštní, že spojení „být pozitivní“ nabralo v této době úplně jiný význam?

(směje se) „To máte pravdu. My chceme být samozřejmě co nejvíc negativní a zároveň chceme být pozitivní. Doufám, že si to významově poskládáme správně.“

Kapitánem týmu jste zvolil Romana Červenku. Proč jste se tak rozhodl?

„Roman je z našich hráčů nejzkušenější. Má nejvíc startů v národním týmu, má za sebou tři olympijské hry. Volba byla jasná. Na druhou stranu musím říct, že tým je opravdu plný kapitánů a je opravdu jedno, kdo ta písmena na dresu má. Myslím, že kluci ví, o co tady hrají. Mají takovou zkušenost a chuť, že tohle byla jen kosmetická úprava toho lídrovství. Kabina je lídrů plná.“

Předtím jste se vůbec neznali. To na vás tolik zapůsobil během vaší víkendové návštěvy u něj ve Švýcarsku?

„Ptal jsem se na něj spousty lidí, jinak je pravda, že ho znám hlavně z televize. Viděl jsem jeho rozhovory. Třeba ten ze Staromáku, kde se sháněl po otvíráku. (směje se) Tehdy byl samozřejmě ještě mladý zobák. Můj rozhovor s ním a dva dny strávené ve Švýcarsku mě ubezpečily v tom, že on je pravý kapitán toho týmu.“

Mluvilo se spíše o Janu Kovářovi nebo Davidu Krejčím. Ti ve hře nebyli?

„Já bych to céčko opravdu nepřeceňoval. Měli jsme pár kandidátů, s klukama jsme si sedli a pobavili se o tom. Pak padla volba. Kdo ten tým sleduje, ví, že Roman tam není nejhlasitějším hráčem. Byť je kapitánem toho týmu.“

Pro české fanoušky byl v minulých letech hromosvodem všeho zlého. Jak ho vnímáte vy?

„Za mě je to fantastický člověk a sportovec, který se o sebe příkladně stará. Profík každým coulem. I ty dny, co jsem s ním strávil ve Švýcarsku, toho byly důkazem. Strava, péče mimo led… opravdu může být vzorem pro všechny mladé hráče.“

Ve středu vstoupíte do turnaje, těšíte se?

„Těšíme se moc. Doba od posledního zápasu je pro kluky dlouhá, nehráli jsme několik týdnů. Na hokejkách možná bude lehká nervozita. Doufám, že do zápasu dobře vstoupíme a sklepeme nervozitu dolů.“

V brance nastoupí Šimon Hrubec?

„Jasno o gólmanovi mám, ale situace je tak specifická, že ještě ani oni sami neví, kdo chytat bude. Představu mám, ale minimálně do úterka musím počkat, jestli bude všechno v pořádku.“

První útok budou tvořit David Krejčí s Tomášem Hykou a Lukášem Sedlákem?

„Ano, takový je náš plán.“

Plánovaným zakončovatelem by zřejmě měl být Sedlák. Může se stát gólovým tahounem týmu?

„Ano, doufám, že bude jedním z nich. David Krejčí je hodně kreativní hráč, zakládá si útoky spolu s beky. A kluci spolu hrají v Traktoru, velmi dobře bruslí, mohli by té lajně dodat rychlost po křídlech.“

S jakými cíli tedy do olympijských her jdete?

„Nekoukáme se zatím dál než na zápas s Dánskem. Já vím, že to zní jako klišé, ale tak to prostě je, tak to já osobně vnímám. Uděláme všechno pro to, abychom do turnaje dobře vstoupili. O dalším postupném cíli se můžeme bavit po zápase s Dány a už dopředu můžu říct, že to budou Švýcaři. Opravdu nekoukáme dál. Ten turnaj je tak specifický, že chceme jít zápas od zápasu.“

Většina hráčů i Martin Straka říkají, že přijeli pro medaili. Od vás tohle tedy neuslyšíme?

„Neuslyšíte. Ale vnitřní cíl mám medaili taky.“

V Číně minulý týden začal rok Tygra. To by vám jako Liberečanovi mohlo vyhovovat a třeba přinést štěstí, ne?

(směje se) „Bohužel v čínském kalendáři je to vodní živel, ale s tím se popereme. Já doufám, že rok tygra nastartujeme pozitivně.“