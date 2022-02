Expert Sýkora: Už nejsme velmoc. Růžička by do sestavy sáhnul hned

Po čtyřech letech se znovu rozevřela opona nejslavnějšího hokejového turnaje planety pod pěti kruhy na zimních olympijských hrách, tentokrát čínském v Pekingu.

Nadšení a očekávání otočit bídně se vyvíjející sezonu se zhroutilo hned po dvaceti minutách. „Prvních pár minut bylo dobrých, byly tam i šance. Pak přišla vyrovnaná hra a úporná obrana soupeře,“ zhodnotil začátek zápasu expert deníku Sport Marek Sýkora v zápasovém studiu.

Sýkora: Už nejsme velmoc. Jde i o typologii trenéra, Růžička by do toho sáhnul hned

Dvě obdržené branky v úvodní třetině však celek shodily natolik, že už nebyl schopný navázat na aktivní první střídání. A to až do konce celé bitvy. „Čekal jsem, že po první třetině se změní některé priority, aby přišlo více střel z voleje, abychom to zrychlili. To jsme nedělali. Neměli jsme ani štěstí, které je občas důležité. Jsem zklamán, protože jsme nepředvedli nic, co by český hokej obohatilo. Česky se tomu říká holomajzna. Bylo to na malém hřišti, na špatném ledu,“ okomentoval průběh Sýkora.

Zas a znovu se bude řešit slabá produktivita českých bruslařů. Jediný, kdo překonal skvěle chytajícího brankáře Sebastiana Dahma byl kapitán Roman Červenka. Jistě, tyč trefil Sedlák, Kovář a Kundrátek, ale branka? Jediná. V tomto případě lze použít otřepané klišé, že čtyřiatřicetiletý gólman přiváděl Krejčího a spol. k šílenství.

Nestačilo 40 střel, úspěšnost je znovu tristní. „Ale těch pokusů, které stály za zmínku, bylo asi pět. Jinak šlo o přerušení hry, o střely do pupíku, kdy to brankáře nikterak neohrozilo,“ řekl redaktor deníku Sport Miroslav Horák.

Sýkora: Krejčí s Kovářem by neměli hrát spolu

Střelecké soužení nejvíce vyniklo, jak už to bývá, při přesilových hrách. Hned v první z nich paradoxně padl vítězný gól zápasu, bohužel do české sítě. „Tam to Jakub Jeřábek na modré vůbec nezvládl. Ale následně odpískaný nájezd byl hodně přísný. Ale zároveň doplním, že si to rozhodčí obhájí,“ vrátil se ke klíčovému momentu celého zápasu Horák, kdy Frans Nielsen kličkou do bekhendu nabídnutou příležitost využil a vstřelil druhý gól Dánů. „Zároveň by podle mého David Krejčí a Jan Kovář neměli hrát spolu. Jsou to hráči podobné krve. Oba praváci, oba vymýšlí a tvoří hru,“ zamyslel se Marek Sýkora.

Ve studiu se také řešily další možné příčiny neúspěchu, proč národní tým padl poprvé v historii proti Dánsku v základní hrací době, což mimochodem prodloužilo sérii proher v současné sezoně už na 7 zápasů. „Přišlo mi, že led byl mizerný na to, že šlo o světovou akci. Připomínalo to hokej na rybníku, alespoň kvalitou ledu. A pak bych možná zařadil více mladších hráčů, kteří by přinesli do sestavy trochu dynamiky,“ přemítal bývalý trenér Magnitogorsku, nebo Minsku. „Nebál bych se zařadit Smejkala, který by mohl hru oživit. Bohužel Blümel byl dnes mimo sestavu,“ navázal na kolegu Miroslav Horák.

Sýkora by zamíchal sestavou už během zápasu. „Já bych tam udělal nějaké změny v těch třetinách... Zápas se vyvíjel špatně. To už je o typologii trenéra, Láďa Růžička by to otočil hned," nakousl.

Takže, jak situaci otočit a špatný vstup do turnaje v pátek ráno proti Švýcarsku odčinit. „No, my často tyto situace hodnotíme z pohledu hokejové velmoci. A tak už to bohužel není. Ale nesmí se panikařit. S hráči bych promluvil. Tohle jsou nadmíru zkušení hokejisté, takže ani žádné obrovské proslovy nejsou třeba. Spíš by bylo dobré situaci uklidnit,“ sdílel svůj pohled Sýkora. Zda se to trenérskému štábu povede, bude jasné už za dva dny.