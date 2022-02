Hokejové hvězdy ZOH: zkušenost z NHL i kanadský supertalent

I bez hráčů z NHL se na olympijském hokejovém turnaji představí zajímaví hráči. Deník Sport vybral pět největších hvězd. Je mezi nimi čtveřice hráčů s víc než bohatými zkušenostmi z nejslavnější zámořské ligy, ale také jeden supertalent, který se do ní teprve chystá.

Eric STAAL Kanada věk: 37 pozice: útočník klub: Iowa/AHL v NHL zápasy: 1293 body: 1034 (441+593) Zkušenost sama. Tenhle borec odehrál v NHL sedmnáct let. Co na tom, že některým jeho parťákům z kanadského výběru byl teprve rok, když on coby nováček naskakoval do premiérové ligové sezony. V roce 2003 byl dvojkou draftu za Markem-Andrem Fleurym. Vyhrál Stanley Cup, olympiádu i MS. Třikrát v kariéře se dostal za metu 40 gólů v ročníku NHL. Dá se očekávat, že Kanadu povede v turnaji jako kapitán. Paliva má v sobě tenhle borec pořád dost. Eric Staal bude kapitánem a největší hvězdou Kanady • Foto Profimedia.cz

David KREJČÍ Česko věk: 35 pozice: útočník klub: Olomouc v NHL zápasy: 962 body: 730 (215+515) Pan režisér, tvůrce hry. Vždycky měl mnohem víc asistencí než gólů. Po odchodu z NHL do Olomouce ale často bere flintu do ruky sám. Aktuálně je na sedmnácti gólech. Parťákem už mu nejsou Pastrňák, Bergeron nebo Marchand, ale Janové Káňa s Bambulou. Krejčí hraje na své třetí olympiádě. Byl na Hrách ve Vancouveru a Soči. Cenný kov z turnaje pod pěti kruhy mu zatím schází. Má velkou motivaci to zlomit. Trenér Filip Pešán na něj bude spoléhat. David Krejčí v souboji během utkání s Dánskem • Foto Beranek / Sport

Vadim ŠIPAČJOV Rusko věk: 34 pozice: útočník klub: Dynamo Moskva v KHL zápasy: 694 body: 704 (227+477) Jeden z mnoha ruských hokejistů, kteří mohou hrát pouze domácí soutěž. Mimo KHL jim to nejde. Šipačjov to na startu sezony 2017/18 zkoušel v NHL. Za Vegas odehrál tři zápasy. Rozehrát se na farmě odmítl, stejně reagoval na možnou výměnu. Tak jeho štace za oceánem rychle skončila. Doma však válí neskutečně. Parťáka Dmitrije Jaškina postrčil svými přihrávkami zpět do NHL. Sám má v této sezoně KHL na kontě už 67 bodů ve 48 zápasech! Kapitán ruského výběru Vadim Šipačjov • Foto Profimedia.cz

Frans NIELSEN Dánsko věk: 37 pozice: útočník klub: Eisbären Berlín v NHL zápasy: 925 body: 473 (167+306) Kdyby byla olympiáda před rokem, stejně jako Krejčí by na ní Frans Nielsen hrát nemohl. V minulé sezoně totiž ještě brousil ledy NHL. Deset let strávil v dresu New Yorku Islanders, v roce 2016 přestoupil do Detroitu. Tři sezony byly skvělé, precizně bránícímu centrovi se dařilo, sbíral i body. Pak nastal útlum. Před aktuálním ročníkem ho šéfové Red Wings vyplatili ze smlouvy. Teď hraje Nielsen v Berlíně. Díky tomu může naskočit za své Dánsko v Pekingu. Frans Nielsen v nájezdu na Šimona Hrubce • Foto Michal Beránek (Sport)