Dánská radost: Tyčka? Nejhezčí zvuk na světě. Česko je dobré, na papíře

PŘÍMO Z PEKINGU | Byla to pro ně po pravdě historická výhra. Dánští hokejisté jsou na olympiádě poprvé. Ve středuzapsali do statistik první zápas a rovnou i vítězství. A poprvé v historii taky porazili Čechy, na jedenáctý pokus. Výhru si náležitě užívali. Třeba gólman Sebastian Dahm brouzdal mixzónou mezi novináři snad půl hodiny. „Hráli jsme chytře. Jsme extrémně šťastní,“ rozplýval se brankář, který zdeptal české hráče.

Po zápase s Českem si u nás každý fanoušek říká totéž. Jak je možné, že tenhle gólman není v NHL? Nebo aspoň v nějakém evropském top týmu. V posledních pěti letech chytal Sebastian Dahm proti Česku tři zápasy. Dánové v nich vždy byli pod brutální palbou, Dahm ale v brance pokaždé vystavěl zeď.

Šlo na něj celkem 119 českých střel. On za záda pustil jen tři! To dává úspěšnost zákroků 97,5 procenta. Ve středu do ledu zadupal české naděje na dobrý vstup do olympijského turnaje. Třikrát mu však pomohla tyčka.

„Je to můj nejoblíbenější zvuk na světě. Když vidím střelce, je to pro mě výzva. Snažím se pokrýt co nejvíce místa v brance. Když puk netrefí mě, doufám, že se ozve jeden ze dvou zvuků. Buď cinknutí o tyč, nebo dunění mantinelu. Řinčení tyčky si ale vyloženě užívám, to je nejlepší,“ smál se po utkání gólman rakouského Klagenfurtu.

Dánové hráli velmi obětavě. Věděli, že kdyby otevřeli defenzivu, Češi by toho dokázali využít. Klíčový byl první gól, pak se soupeři výběru kouče Filipa Pešána zabarikádovali na vlastní polovině ledu. „Myslím, že jsme hráli velmi chytře. Věděli jsme, co je potřeba udělat k vítězství. Udělali jsme spoustu chytrých rozhodnutí. Jsme neskutečně šťastní,“ zářil.

Pro Dánsko šlo o premiérový duel na olympijských hrách v dějinách země. Výhru si proto náležitě užívali. „Snažili jsme se sem dostat od doby, co jsem začal hrát profesionálně hokej. Myslím, že minimálně patnáct let. Konečně se to povedlo, chtěli jsme sem přijet a soutěžit, nechtěli jsme sem přijet a jen se zúčastnit,“ přidal 34letý Dahm.

„Je to neuvěřitelný pocit. Skvělá práce od celého týmu, jsem opravdu nadšený. Tahle výhra pro nás znamená všechno. Je pro nás velkou ctí, že tu vůbec můžeme být a doufejme, že to lidé doma sledovali. Věříme, že tu můžeme porazit každého. Nemáme limit,“ culil se útočník Mikkel Aagaard s tím, že jednoznačně nejlepším hráčem týmu byl gólman Dahm.

Účast na Hrách si Dánové uhráli sami, když museli projít těžkou kvalifikací. Porazili v ní například Nory nebo Slovince.

O české síle věděli, ale rozhodně se jí nezalekli. „Na papíře je Česko podle mého soudu jedním z favoritů turnaje, má neskutečně kvalitní hráče. Že jsme ho dokázali porazit, nám dá hodně sebevědomí,“ doplnil forvard Peter Regin.

Když zazněla závěrečná siréna, dánská radost málem vystřelila strop Národního stadionu v Pekingu do stratosféry. „Po posledním bzučáku jsem tomu nemohl uvěřit. Cítil jsem hrdost a štěstí. Jsem na náš tým vážně pyšný. Hrajeme jeden za druhého, blokujeme střely a hrajeme jednoduše. Je to pro nás obrovský úspěch,“ uznal Markus Lauridsen, autor historicky prvního gólu Dánů pod pěti kruhy.