Mlýnková před USA: Na tento zápas čekám celý život. Pacina měl řeč

Historicky první vzájemný zápas s USA čeká v pátek české hokejistky. Do čtvrtfinálového souboje na olympijských hrách v Pekingu půjdou proti obhájkyním zlata z Pchjongčchangu jako velké outsiderky, útočnice Natálie Mlýnková se ale na konfrontaci s jedním ze dvou nejlepších týmů na světě těší.

„Na tento zápas jsme čekaly celý život. Vždycky jsme si proti nim chtěly zahrát. Doufaly jsme, že to bude trošku později v turnaji než ve čtvrtfinále. Je to ale teď. Uvidíme. Je to velká příležitost a je jen na nás, jak se jí chopíme,“ řekla Mlýnková.

Američanky budou velkými favoritkami, Češky je ale chtějí překvapit aktivní hrou. „Bude záležet jen na nás a na našem výkonu, jak budeme hrát. Když nás zavřou ve třetině, nesmíme se z toho položit a musíme být v klidu. A když dostaneme puk, tak ho nesmíme odhazovat. Musíme hrát naši hru,“ uvedla dvacetiletá útočnice. „Nejsou zvyklé, že proti nim soupeři hrají jejich hokej. Všichni odhazují puky, my se budeme snažit hrát s pukem. Snad jim budou z nás téct nervy, snad pomůžeme Kláře (brankářce Peslarové) a dáme více gólů,“ přála si.

Trenér Tomáš Pacina se na závěr čtvrtečního tréninku snažil tým motivovat řečí, ve které zdůraznil, že samy hráčky rozhodnou o tom, s jakým pocitem budou z Pekingu odjíždět. Bez ohledu na výsledek. „Platí, co řekl trenér. Rozhodujeme my na ledě, na nás bude záležet, jak budeme na zápas vzpomínat,“ řekla Mlýnková.

Zlínská rodačka momentálně působí na univerzitě ve Vermontu, takže se zámořským hokejem má zkušenosti. Stejně jako řada dalších českých reprezentantek. „Bavily jsme se o tom, že hodně holek z nás, které prošly (studijním) procesem (v USA), tak jsme proti nim hrály. Ve finále jsou to stejné holky jako my. Většina z nás proti nim hrávala. Budeme se snažit hrát a nechceme jim to dát zadarmo. Budeme se snažit překvapit,“ slíbila Mlýnková.