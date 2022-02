Byl to vůbec gól? O smrtícím soupeři Češek rozhodly v nájezdech milimetry

PŘÍMO Z PEKINGU | Před zápasem vám to samozřejmě nikdo neřekne. Od nikoho neuslyšíte, že jdou do předem prohrané bitvy proti soupeři, s nímž nemají žádnou šanci. České hokejistky čeká ve čtvrtfinále gigant ze Spojených států amerických. Rozhodla o tom úterní prohra s Japonkami 2:3 v nájezdech. A v nich sporný gól, kdy puk sotva přeplazil brankovou čáru.

Šance mají proti hráčkám USA minimální. „Já to takhle nevidím. Nevím, co má osud za lubem. Nemyslím si, že kdybychom hráli s Finskem, bylo by to nějak jiné. Na papíře by to samozřejmě bylo lehčí, ale momentálně je pro nás těžký každý zápas,“ odmítl roli dopředu poraženého trenér českých hokejistek Tomáš Pacina.

Stačí se ale podívat na kurzy sázkových kanceláří, abyste pochopili, jak moc velkými favoritkami Američanky jsou. Kurz na jejich výhru ani není vypsaný. Byl by nižší než minimální hodnota 1,01:1. Naopak na výhru Češek si můžete vsadit s kurzem 50:1! Bookmakeři očekávají, že Pacinův tým schytá výprask. Že inkasují alespoň sedm branek, je podle nich velmi pravděpodobné, proto stanovili kurz kolem hodnoty 1,6:1.

Všechno ale mohlo být jinak. Stačilo by v úterním zápase porazit Japonky. Klidně za dva body. Výhra by Češky poslala na Finsko. Takhle jdou na obra ze zámoří, který v Pekingu obhajuje olympijské zlato zpřed čtyř let.

S Japonkami rozhodl jediný gól v nájezdech, který velmi smolně inkasovala brankářka Klára Peslarová. Útočnice Hanae Kubová zakončila kličkou mezi betony. Puk mezi nimi Peslarové uvíznul, jenže sama si tím nebyla jistá. Když začala kvedlat nohama, posunula si ho od jedné brusle do druhé a do branky. Kotouč se došoural za brankovou čáru o milimetry.

„Myslela jsem si, že puk mám. Jen jsem se pro jistotu otočila, protože Japonka na mě furt koukala. Bohužel to tam propadlo. Už jsem na kotouč nedosáhla, tak jsem se ho snažila zastavit očima. Klouzal za čáru. Samozřejmě jsem si zanadávala, to už ale nepomůže. Soustředila jsem se na to, že gól dáme,“ smutnila pak česká brankářka.

Na sociálních sítích pak začaly kolovat různé fotky, které zpochybňovaly, zda se puk vůbec dostal celým objemem za čáru. Podle všeho to tak bylo, ale opravdu o milimetry. Peslarová se však ani nesnažila verdikt rozhodčích zpochybnit.

Naděje na čtvrtfinálovou výhru nad USA nevidí příliš růžově. „Samy jsme si to udělaly těžší. Šance na semifinále jsou malé.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:00. H. Tokoová, 40:23. H. Tokoová, . Kubová Hosté: 26:09. Křízová, 45:53. Mlýnková Sestavy Domácí: N. Fudžimotová (Akane Konišiová) – Aoj Šigaová, A. Tokoová (A), Koikeová, Hosojamadaová (A), S. Suzukiová, Kawašimaová, Š. Jamašitaová – H. Tokoová, Ukitaová, Akane Šigaová – Jonejamaová, Kubová, H. Jamašitaová – Osawaová (C), Takaová, Kojamaová – Miuraová, M. Fudžimotová, Otakiová – Šišiučiová. Hosté: Peslarová (Švejdová) – Tejralová, Horálková, Kolowratová (A), Čajanová, Pejšová, Lásková, Radová – Mills (C), Hymlárová, Přibylová – Mrázová (A), Mlýnková, Neubauerová – Křízová, Pejzlová, Vanišová – Serdar, Lédlová, Bukolská – Pátková. Rozhodčí Ambrosimovová (RUS), Jermaková (RUS) – Linneková (GER), Sainiová (FIN) Stadion Návštěva 638 diváků