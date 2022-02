Slovenský SUPERtalent Slafkovský. Děsil Finy i se zkomoleným jménem

Přestože mu pořadatelé zkomolili jméno na dresu a na jmenovce se objevilo Slafkovksy, pranic mu to nevadilo. Naopak. Sedmnáctiletý Juraj Slafkovský se postaral o hráčský vstup do olympijského turnaje, na jaký se bude dlouho pamatovat. Přestože Slovensko proti Finsku padlo 2:6, mladík se trefil hned dvakrát a stal se tak nejmladším střelcem Slováků na zimní olympiádě. A jen potvrdil fakt, že na nadcházejícím draftu bude postavený hodně vysoko.

Slovenští trenéři přistoupili k nominačnímu výběru úplně jinak, než ti čeští. Máme šikovné mladíky? No tak jim dáme šanci a solidní minutáž, jako by si řekl trenér Craig Ramsay. Letenku do Pekingu tak zaslal mladičkým obráncům Šimonu Nemcovi, Samuelu Kňažkovi a forvardovi Jurajovi Slafkovskému. První a poslední zmíněný patří k tomu nejlepšímu, co slovenský hokej v posledních letech vyprodukoval. Jde o talenty světového formátu, které v létě čeká draft NHL. A Slafkovský už se neubránil jednomu velkému připodobnění.

„Srovnání s Jaromírem je v něčem správné, i když je nadsazené. Jágr je jedním z deseti nejlepších mužů, kteří kdy hráli hokej. Slafkovský se mu ale opravdu trochu podobá. Hlavně v neuvěřitelné tělesné konstituci a také svou šikovností. To se nevidí často, takové spojení techniky a síly,“ popisoval herní schopnosti mladého Slováka před prosincovým startem juniorského šampionátu kanadský mládežnický expert Scott Wheeler. „Juro má po kom mít tyto parametry. Já mám 194 centimtrů, manželka je vysoká a děda má dva metry. Genetika udělala své. Už v deseti letech byl vysoký,“ doplnil pro sport.sk jeho otec Juraj. „Má potenciál stát se hvězdou týmu v NHL, jednou bude moci hrát v prvních dvou formacích. Ale je před ním dlouhá cesta, současný ročník zatím nemá tak dominantní, jak se čekalo,“ doplnil expert Scott Wheeler.

Z hlediska aktuálního ročníku se Wheeler nemýlí. Slafkovský působí ve finském Turku. Jde už o čtvrtou zemi, kde křídelník působí. Ze Slovenska odešel už ve 14 letech. Tehdy zamířil do hokejové akademie Salcburku. Tamní špičkové a moderní prostředí přilákalo a stále láká nejednoho mladíka. Zmíněný ročník pak dohrál v mládežnických kategoriích Hradce Králové. A pak už přišlo Finsko, známé svou péči o hokejové diamanty. „Chtěl tam sám, nebránili jsme tomu, byli jsme jen poradní orgán,“ doplnil Slafkovský senior.

V tamní organizaci už působí třetí sezonu. V té současné poprvé naskočil i do finské nejvyšší soutěže, za jednadvacet duelů nasbíral gól a tři asistence. Ironií osudu tak je, že Slafkovský se trefil dvakrát proti soupeři ze státu, kde aktuálně hraje a zároveň tak překonal své statistiky z probíhajícího ročníku. „Je to velká věc, je za to rád. Hraje v A-týmu ve Finsku, ani před zápasem nebyl vůbec nervózní a i proto mu to tolik šlo,“ okomentoval úspěch parťáka z lajny forvard Pavol Regenda.

„Úžasné je, že už na mistrovství světa do dvaceti let v roce 2021, kdy mu bylo teprve šestnáct let, tak šlo v mých očích o nejlepšího slovenského útočníka na turnaji, přestože si nepřipsal ani bod. Byl schopen vyprodukovat mraky šancí,“ vyzdvihl rodáka z Košic Wheeler. Kvalitní hokejový vývoj není zapříčiněn pouze zahraničmím angažmá. Už od dvanácti let cestoval Slafkovský, nebo již zmíněný Nemec po kvalitních zahraničních turnajích.

„S ostatními rodiči jsme se seznámili na turnajích po Slovensku. Vznikla tam myšlenka, že bychom mohli dát dohromady nejlepší chlapce a vyrážet do zahraničí, protože doma by vše bez problému vyhrávali. Cestovali jsme do USA, nebo do Kanady. A i tam jsme byli úspěšní. Klukům to dalo hodně,“ popisuje svou vlastní, řekněme rodičovskou cestu, Slafkovského tatínek.

Poslední větu potvrdil hned úvodní duel. Přestože ve slovenském výběru je hned několik hráčů, co už roky působí v elitních zahraničních ligách, všechny zastínil sedmnáctiletý Slafkovský. Mladému věku, a zkomolenému jménu na dresu navzdory. „Ani sem o tom nevěděl, že mi zkomolili jméno. Zjistil jsem to až v mixzóně, kde mi to řekla paní novinářka Světlana Barátová. I přes dva góly by každý měl mít na drese své pravé jméno,“ uzavřel svůj velký zápas s úsměvem Slafkovský.