Hrdina nájezdů Krejčí: Konečně výhra! Musíme bojovat jeden za druhého

„Samozřejmě je moc pěkné zvítězit na olympiádě. Zvlášť potom, co se stalo s Dány. Dneska jsme hráli proti hodně kvalitnímu soupeři. Konečně vítězství, je jedno, že na nájezdy, bereme to,“ zněla bezprostřední slova centra elitní formace.

„Teď dobře zregenerujeme a zítra máme Rusáky. S nimi je to vždycky speciální zápas, takže je potřeba dobře se vyspat, nachystat se a vlítnout na ně,“ připomíná poslední vystoupení v základní skupině.

Češi proti Švýcarům předvedli bojovný výkon. To ocenil i Krejčí. „Dá se říct, že dneska i proti Dánům jsme měli dobrý vstup do utkání. Pohlídali jsme si brejky a zbytečné chyby. Chyby budou vždycky, ale jsou tam další čtyři kluci a gólman, kteří můžou zastoupit. A dneska jsme to dělali. Takhle musíme hrát i zítra a bojovat každý za každého,“ přeje si hvězda Olomouce.

A co řekl ke svému úspěšnému nájezdu? „Věděl jsem, že led není dobrý. Na začátku třetiny je dobrý, od půlky třetiny už ne. Pak ještě prodloužení a nájezdy, takže jsem věděl, že budu střílet. Byla to jedna z variant a jsem rád, že to tam padlo,“ svěřil se.

Poslední, o čem krátce promluvil, byl úzký led. I když v NHL na něm odkroutil stovky bitev, v poslední době hraje v extralize. Takže musel si zvykat?

„To vám řeknu až po olympiádě. Je to trochu jiné, hrál jsem na něm dlouho, ale teď v lize je hřiště větší. Jako hokejista nepřemýšlíš, jestli je led velký nebo malý. Je tam méně místa a času, ale je to pro oba týmy stejné. Bojujeme s tím a budeme se lepšit zápas od zápasu,“ dodal Krejčí.

Pak se omluvil. „Kluci, hrozně mě bolí nohy. Musím si zout brusle,“ poprosil o shovívavost a odešel do kabiny.

Zítra už povede mužstvo do bitvy se sbornou. A pak s největší pravděpodobností jeho mužstvo čeká osmifinále.