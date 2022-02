Proč nejel hokej na webu ČT? Útok hackerů, hájí se výkonný ředitel

Co rozhodlo o přepnutí hlavního vysílání z ledního hokeje na biatlon?

„Dlouhodobý divácký zájem. Navíc jde o medailovou disciplínu s českou účastí a my jsme dopředu avizovali, že pokud se takový sport bude odehrávat, bude prioritní. Ale hned po uplynutí toho přenosu se jde zpět do hokeje. Takhle to bylo v programu dlouhodobě plánované, a do hokeje se budeme vracet později. Pokud nezaútočí hackeři, tak hokej půjde sledovat na webu České televize.“

O to právě jde. Web po přepnutí sportů okamžitě spadl a nešlo na něm sledovat nic.

„Aha, v tom případě jde o problém hackerských útoků. Což nás samozřejmě mrzí, protože jsme na tento zápas dostali jako Česká televize jednu ze sedmi výjimek, že ho vůbec můžeme na webu vysílat. Jsme jedni z mála výjimek, že to můžeme použít.“

Ty útoky začaly se startem olympiády?

„Ano. Jsou cílené v době olympijských her na vysílání České televize. Cílí na sportovní přenosy, protože jsou nejsledovanější v zemi a divácky nejzajímavější. Když chcete někomu uškodit, tak budete útočit na ty divácky nejatraktivnější přenosy. Je to běžné, jako se to děje třeba při mistrovství světa v ledním hokeji.“

Lze se proti tomu bránit?

„Snažíme se přijít s novými věcmi, ale bohužel, je to velmi složité. Máme na to nějaké postupy, ale já na to nejsem odborník. Chci říct, že mě to velmi mrzí, že přenos nefunguje. Připravovali jsme se na to, ale od prvního dne zahájení Her tomu čelíme. Jediné, co vím, je, že je to ze zahraničí. Ty útoky nepochází z České republiky.“