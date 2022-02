Příšerní rozhodčí na olympiádě: Kdo vám dal licenci? řval na ně Špaček

Jasné fauly zůstaly neodpískané. Podražení, hákování. Sporné icingy. Na jednu stranu byli rozhodčí slepí, na tu druhou měli naopak zrak kouzelných bystrozorů. Na dvojici sudích Andris Ansons (Lotyšsko) a Andrew Bruggeman (USA) z pátečního duelu se Švýcary nebudou Češi vzpomínat dobře.

Už během utkání se střídačka několikrát mocně vztekala. Celý rudý byl od zlosti hlavně Jaroslav Špaček. Takřka vylidněnou halou se nesl jeho křik. „Pane bože, to snad není možné! Kdo vám dal licenci?!“ hulákal naštvaný trenér anglicky směrem k arbitrům.

„Je fakt, že angličtinu jsem si včera procvičil dost,“ rozesmál se po sobotním rozbruslení. „Mrzí mě to, ale šance na přesilovky tam byly, něco odpískat měli, ale nestalo se.“ A pokračoval. „Nepískali, jak bychom si představovali. Kdybychom měli aspoň čtyři přesilovky, nemohl by se nikdo divit. Fauly tam byly. Oni jsou ale páni na hřišti. Oni to musí rozhodnout, nerozhodli,“ pokrčil rameny.

Bylo znát, že prošel velkým nervovým vypjetím. „Je to škoda. Když pak vidíme, že my jsme vyloučení za každou kravinu… fauly tam byly jasné. Mělo by to být ohodnocené na obou stranách. Pak jsme samozřejmě rozezlení. Zvlášť za stavu 1:1, kdy oni dostanou čtyři přesilovky, tak je to prostě těžké,“ přidal.

Oba sudí navíc o svých verdiktech úplně diskutovat nechtěli. Tragický byl hlavně výkon Lotyše Ansonse, který píská KHL. Američan Bruggeman pak řídí zápasy americké ECHL. Své špičkové rozhodčí Severní Amerika na Hry nedodala.

„Moc se o tom nechtěli bavit. Je pravda, že jsme všichni byli trochu podráždění. Musíme se uklidnit a věřit, že ty přesilovky taky dostaneme. Musíme si za tím jít, dostávat se do šancí, abychom taky byli faulovaní,“ doplnil Špaček.

Ručinský po výhře nad Švýcarskem ocenil ve studiu iSport.cz Pešánovy emoce

Sami čeští hráči moc pruhované pány komentovat nechtěli. „Bez komentáře. To je v každém zápase něco, raději se do toho nechci pouštět,“ zavrtěl hlavou Vladimír Sobotka.

Český tým není jediný, kdo má s výkony rozhodčích v Pekingu problém. Stěžovali si například i Finové po pátečním zápase s Lotyši. „No… metr sudích je tady trochu zvláštní, to se nedá popřít. Nevíte, co můžete a co už ne. Je toho hodně,“ popsal krátce kapitán Suomi Marko Anttila.

Kdo bude řídit český duel se sbornou, zatím direktoriát turnaje nezveřejnil.