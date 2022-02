Špaček dorazil, hned bude hrát: Vážím si toho, že na mě trenéři počkali

PŘÍMO Z PEKINGU | Konečně! Hlavu mu svírala nejistota, ale nakonec i on na poslední chvíli vyklouzl z covidového zajetí. Na sobotním rozbruslení si útočník Michael Špaček poprvé vyzkoušel olympijský led a hned bude připravený naskočit do zápasu s Rusy! „Jsem strašně rád, že jsem tady,“ zněla jeho první slova. Není se čemu divit. Izolace v pražském hotelu ho stála spoustu psychických sil… Premiéru si opora švédské Frölundy odbude hned proti sborné (od 14.10 hodin, sledujte ONLINE přenos >>> ).

Jak to prožíváte?

„Jsem hrozně rád, že jsem tady. Čekání bylo strašně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem tady a jsem šťastný. Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi ale nic jiného, než jen čekat a čekat…“

Říkal jste si, proč zrovna vás to postihlo na tak dlouho?

„Asi je to nevyzpytatelné, sám tomu nerozumím. Bohužel. Stalo se, teď to nezměním. Jsem tady, za což jsem moc rád.“

Neměl jste obavy z prvního testu po příletu?

„To nikdy nevíte. Letadlo vám asi moc nepomůže, ale já jsem se snažil hodně jíst, pít. Ve finále s tím člověk moc neudělá. Čekáte, jak to dopadne. Naštěstí to dopadlo dobře.“

A hned budete hrát. Jak to zvládnete tak rychle po příletu?

„Těžko říct. Je lepší, když už tu člověk nějakou dobu je, a připravuje se s týmem. Ale já jsem vůbec rád, že jsem tady. Musím se s tím poprat.“

Padaly nějaká narážky na to, že covid zastavil oba Špačky? Později přiletěl i asistent Jaroslav…

„Ještě v kabině v Praze jsme si to řekli, že to odskákali Špačkové… Pár vět padlo, ale nic extra. Moc bych si přál, abych pomohl týmu k úspěchu.“

Jste rád, že na vás trenéři počkali?

„Ano. Vážím si toho. Nechci říct, že jsem to nečekal, ale mile mě to překvapilo.“

Neříkal jste si, že už je to ztracené?

„Jak se to protahovalo, sám jsem tomu moc nevěřil. O to větší radost mám, že jsem tady.“

Jak moc pro vás bylo nepříjemné, když se vás každý z kamarádů ptal, co je s vámi? A kdy budete fit?

„Já jsem na to ani neodpovídal…“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Tým ROV 2 2 0 0 0 3:0 6 2. Dánsko 2 1 0 0 1 2:3 3 3. Česko 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 1:3 1