ZNÁMKY za Švýcary: skvělí K+K, na Hrubce je spoleh. Přišel Lenc o místo?

Nebylo to stoprocentní, ale hokejové reprezentaci se na olympijských hrách v Pekingu dýchá o poznání lépe. Výhra nad Švýcary v nájezdech sice poslala nároďák s jistotou do předkola play off, tým ale vykázal oproti duelu s Dánskem výrazné oživení. Skvělý výkon předvedl hrdina nájezdů Šimon Hrubec, v obraně si respekt budují Ronald Knot s Lukášem Knotem, kteří v hodnocení deníku Sport dostali nadprůměrnou osmičku. Moc toho naopak opět neukázal Radan Lenc, který se už dost možná do hry nevrátí. Jak deník Sport oznámkoval výkony jednotlivých hráčů?