Růžička po Rusku věří ve stupňování výkonu. Klíma ocenil Jágrova bráchu

Půlhodinu před očekávaným duelem se usadili do pohodlných židlí a začali diskutovat. O české sestavě, o ruské hrozbě, o trenéru Pešánovi, o zážitcích z někdejšího Sovětského svazu. A probrali toho mnohem víc. Hlavní však přišlo na konci – český triumf. Nad sbornou pokaždé píše. „Teď bych si přál Čínu,“ pousmál se Petr Klíma po otázce na ideálního soka pro osmifinále. Asijský výběr mezi kandidáty není…

Mnohem pravděpodobnější je repete se Švýcarskem. Do cesty může přijít i Německo, Slovensko či Lotyšsko. Jasno bude v neděli. „Nejde o nepřekonatelné týmy, ale zároveň je jasné, že někdo z nejsilnějších na nás přijde ve čtvrtfinále. Pokud ale budeme pokračovat v těchto výkonech a budeme je lehce navyšovat, bude nás to posouvat blíž a blíž medaili,“ reagoval Vladimír Růžička. Vedle něj sedící Klíma zavtipkoval: „Já bych chtěl hrát s Čínou… Ale vážně. Je to tam strašně vyrovnané, koho dostaneme, na toho se musíme připravit. A ne že si řekneme, to je dobře, že jsme dostali tenhle slabší tým. Koho dostaneme, toho musíme převálcovat,“ pravil pragmaticky.

Sobotní český výkon Růžičku i Klímu přesvědčil, že je vše na dobré cestě. „Naši ukázali, že umí zahrát dobře. Byli jsme o něco lepší. A hlavně jsme dokázali konečně dát víc gólů. Kluci se začínají sehrávat. Věřím, že náš výkon se bude stupňovat, to je zásadní. Z osmifinále musíme postoupit.“ Co na to Klíma? „Výborný výkon, jsem moc rád za porci vstřelených gólů. Rusové se vrátili do zápasu, obrátili ho, ale my to ustáli, navíc s perfektním koncem,“ potěšilo jej.

Co už Češi dlouho nepředvedli, to byla bravura v početní převaze. Mít v kolonce čtyři využité přesilovky? Nota bene proti obhájcům olympijského zlata? Unikátní. „Přesilovky to celé rozhodly, proměnit čtyři je výborné číslo,“ chválil Růžička.

Jak on, tak Klíma dobře vědí, jak moc tahle tlustá bilance pomůže. „Klíčová věc pro sebevědomí. Bez využitých přesilovek a dobrého oslabení se nikam nedostanete. Při hře pět na pět je před bránou strašně moc lidí, hrozně špatně se dávají góly, přesilovky jsou klíč,“ navázal šampion Stanley Cupu, jenž odmítl, že by sborná jako předem daný vítěz skupiny cokoli podcenila. „Někdo si může říct, že do toho Rusové nedali všechno, že si přišli jen zahrát, ale já se na to tak nedívám. Posunuli jsme se o další krůček dál…“

I přes kvanta gólů se oba pánové shodli, že momentem utkání byl drsný atak Voronkova na Sedláka, po němž Rus putoval do kabiny, a Češi odjistili přesilovkovou mašinu. „Jednoznačný zákrok do hlavy, Rus k našemu hráči přijede a dá mu loktem do hlavy. Záměrně ho chtěl trefit,“ vyčetl Růžička. „Tohle do dnešního hokeje nepatří,“ kroutil hlavou Klíma.

Na konci překvapivé sobotní divočiny přišla sladká tečka v podobě Šulákovy vítězné pumelice. Zase perfektně sehrané na prostředek a Šulák po ráně zvedal ruce. „Přestože brankář střelu viděl, neměl šanci reagovat,“ líbilo se Růžičkovi. A Klíma v dobrém rozmaru zakončil: „Červus si počkal, až Rusové udělají chybu při bránění, a náš dlouhovlasý Jágrův brácha gólem rozhodl.“