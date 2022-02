Zklamaný kapitán Červenka: Je to špatný, chtěli jsme bojovat o medaili…

PŘÍMO Z PEKINGU | Nezklamal. Táhl ofenzivu, posbíral nejvíce bodů (2+3), na dresu měl céčko. Ale ani Roman Červenka tým nepřetlačil přes osmifinále a je podepsaný pod historickým neúspěchem. „Je to špatný. Chtěli jsme zabojovat o medaile, ale nezvládli jsme to,“ vykládal útočník, pro kterého to byl čtvrtý olympijský turnaj. Opět bez medaile…

Bylo opravdu reálné bojovat o placku?

„Myslím, že v momentální situaci jo. Je to tak vyrovnané, že je možné všechno. Potřebuješ, aby se sešlo víc věcí, to je jasné. Stát se to určitě mohlo, i když teď to asi vyzní blbě… Kdyby se to sešlo jinak, mohlo to vyjít. Turnaj nemá významného favorita, může to dopadnout jakkoliv. Jsme všichni zklamaní, tým měl určitě na víc.“

Nemyslíte si, že tým sráželo i to, že i v předešlých klíčových zápasech v minulých letech to nevyšlo? Neměli jste to v hlavách?

„To si nemyslím.“

Ale už to byla v poslední třetině křeč, ne?

„Snažíš se, zkoušíš. Víš, že když nic neuděláš, tak končíš. Nemá to samozřejmě tu lehkost, to je jasné. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení 1:0.“

Může to být jeden z nejhorších momentů ve vaší reprezentační kariéře?

„Je to zklamání, měli jsme jiné cíle. Nechci to posuzovat s minulostí. Věděli jsme, že musíme vyhrát, jinak končíme.“

Je to pro vás o to náročnější, že jste byl kapitán?

„Kdybych neměl céčko, jestli bych byl méně zklamaný? To nevím. Chtěli jsme, nedokážu to popsat, špatně se to chvíli po utkání komentuje… Nechci mluvit o štěstí, ale odrazilo se jim to od rozhodčího... To ale nejsou výmluvy. Nezvládli jsme to.“

Neúspěchy se nabalují. Je to pro vás těžší a těžší? Stát před námi, a vysvětlovat to?

„Vysvětlování těžší není. Pro mě je to větší zklamání v tom, že ty šance třeba už nebudou. V tom je to pro mě osobně nejhorší.“

Rád byste si zahrál i na šampionátu?

„Teď fakt nevím. Nedokážu říct, ale nic neuzavírám…“

