Anketa expertů k olympiádě: Průšvih a katastrofa. Pešán a Nedvěd na hraně

Česko nepostoupilo na olympiádě do čtvrtfinále. Turnaj začalo porážkou ve skupině s Dánskem, ukončilo nezdarem v osmifinále proti Švýcarsku. Za 113 let jde o nejhorší výsledek národního týmu. Tady si můžete projít pohled expertů na vystoupení Česka v Pekingu a jejich názor na klíčovou otázku, zda by měli skončit trenér Filip Pešán a generální manažer Petr Nedvěd 1. Jak se vám líbilo vystoupení Česka na ZOH, které skončilo historicky největším propadákem? 2. Měli by skončit Filip Pešán i Petr Nedvěd u reprezentace?

Vladimír Vůjtek bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka NELÍBILO 1. „Kdybych řekl, že líbilo, tak bych asi nebyl normální. V novinách jsme strašně vychválili naše hráče i výkon po Rusku. Ale úplně jsme zapomněli, že první dva zápasy jsme hráli průměrně a Rusové už měli zajištěný postup, hráli laxně, zbytečně faulovali a my dali čtyři góly z přesilovek. Ukázalo se, že to byl jen záblesk. Švýcaři hráli dobrý hokej, důsledně kombinovali a hlavně, uhráli dvě přesilovky. Největší náš problém je špatná střelba. Šance jsme i měli, několikrát jsme pět metrů od branky a všechno do brankáře. A stoprocentní bohužel nebyl ani Šimon Hrubec. Je to dobrý brankář, v ruské lize jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší. Ale taky měl covid, možná měl tréninkový či zdravotní výpadek a i to se mohlo projevit.“ NE 2. „Víte, že já nejsem pro radikální změny. Mají smlouvu ještě na mistrovství světa, já bych to i nechal. Nechal bych je dokončit dvouletku a pak bych řešil, co dál. Neznám Pešána, ani Nedvěda, nevím, jak působí v kabině, jaká je tam nálada, psychologie, těžko se to posuzuje. Navíc, kde teď narychlo hledat trenéra? I když by se někdo jistě našel. Třeba Venca Varaďa je po výsledcích v Třinci jeden z kandidátů.“

David Moravec olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa NEBYLO TO DOBRÝ 1. „Nebylo to vůbec dobrý. Hra sice měla lehce vzrůstající tendenci, ale nepotvrdili jsme to. Těžko zvenčí hodnotit, ale chyběla mi tam lehkost, jednoduchost. A možná jsme někdy opouštěli jasnou defenzivní hru, abychom nepropadali a z toho pramenily drobné nervozity. Jaké bylo klima v týmu, jak se to celé navodilo, to ale nevím.“ NEVÍM 2. „Není to otázka na mě, nevím, jak to Výkonný výbor zamýšlí. Měla by se probrat pro a proti, ale nemyslím, že to je otázka těchto dvou lidí. Už dávno je to otázka celého hokejového hnutí. Pořád si lžeme do kapsy, že je všechno dobré. Není. V porovnání s ženským hokejem skončili kluci podruhé hůř než ženy. Na to jsme opravdu nebyli zvyklí, mužský hokej jde dolů. Je to hodně zneklidňující.“

Miloš Říha trenér Plzně, bývalý asistent u reprezentace PRŮŠVIH 1. „Celkový dojem dobrý není, i když jsme dva zápasy ve skupině uhráli. Umístění je katastrofa, historický průšvih, fakta jsou jasná a hra taky nebyla optimální. Nejde říct, že bychom byli o parník horší než naši soupeři, to ne. V klíčovém zápase vypadali Švýcaři úplně jinak než ve skupině, měli větší agresivitu a pohyb. I když jsme nezačali nejhůř, tak rozhodly dva slepené góly. Nevyhráli jsme ani jednou v základní hrací době, takový turnaj pozitivně hodnotit nejde. Osobně mě to hrozně štve, pro český hokej to není dobrá reklama.“ SPÍŠ ANO 2. „Náš realizační tým u reprezentace skončil po dvouletém cyklu, když se druhá sezona nedohrála kvůli covidu. Věděli jsme ale, že i kdyby se MS konalo a kluci urvali zlato, končíme stejně. V rozehrané sezoně jsme vedli Euro Hockey Tour, měli jsme pocit, že to směřuje k něčemu dobrému. Ale všechno zastavil covid. Příjemné to nebylo a vím, že tyhle úvahy nejsou příjemné ani pro současné vedení reprezentace. Jenže v sezoně Euro Hockey Tour se nevyhrál ani jeden zápas, dva hlavní turnaje skončily velkým neúspěchem. Takže asi by skončit měli, jsou to výsledky za dva roky. Říkám to nerad, sám jsem trenér, ale výsledky jsou dlouhodobě špatné. Něco jiného by bylo podobné kroky dělat po jednom turnaji, nebo po dvou zápasech. Ale nedaří se delší dobu.“