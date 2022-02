Skončí Pešán? Nevím, řeč pro případ porážky jsem si nechystal, říká kouč

PŘÍMO Z PEKINGU | Konec. Šmitec. Žádné zítra už není. Ve čtvrtek čeští hokejisté nasednou do letadla, víkendové boje o medaile budou bez nich. Bez nich bude dokonce i čtvrtfinále. Jde o historickou blamáž. Její konkrétní důsledky? Každého napadne totéž: skončí ve funkci generální manažer Petr Nedvěd a hlavní trenér Filip Pešán? „Před deseti minutami jsme dohráli zápas. Nevím,“ říkal po osmifinálové prohře 2:4 se Švýcarskem kouč Pešán.

Jaké pocity aktuálně prožíváte?

„Zklamání. Obrovské. Mrzí mě, že takhle fantastický kolektiv to nedotáhl dál. Jsem moc zklamaný.

Co z vašeho pohledu rozhodlo o prohře se Švýcarskem?

„Za mě jsme byli moc nervózní. Dopadla na nás tíha zápasu, do kterého jsme i dobře vstoupili. Kotouče se neodrážely, jak jsme si přáli. První neuznaný gól budiž důkazem. Zlomový okamžik bylo inkasování v oslabení a vzápětí jsme takovým naražením o rozhodčího inkasovali okamžitě druhý gól. Po dobrém vstupu to týmem zatřáslo. Inkasovali jsme pak ve druhém oslabení, což už je naše taková ohraná písnička.“

Jak vypadal tým po druhé třetině? Byl naživu?

„Trošku to na tým padlo ten stav a průběh. Trochu jsme přeházeli lajny, abychom tým nakopli a nepovedlo se to.“

Zase se vám těžce nedařila hra v oslabení. Dvakrát jste v nich inkasovali.

„Nevedlo se nám v nich. Soupeř to zahrál dobře, má velmi kvalitní hráče. Jak jsme přehráli v přesilovkách Rusy, dnes nás přehráli Švýcaři. Pomohli jsme si až na závěr při šest na čtyři. I ta předchozí přesilovka nám měla pomoct určitě více.“

Může být v hlavách hráčů, že už Česko na velkých akcích dlouho neuspělo a svazuje je to?

„Za mě to hrálo jednoznačně roli. Každý věřil, že po letech budeme ti, co zase zvednou prapor českého hokeje. Bohužel jsme navázali na neúspěchy předchozích let.“

Projevilo se to na hráčích?

„Hráči tlak vnímají a nemyslím to ve zlém. Vnímají chuť národa po medaili a věděli jsme, že Švýcaři jsou velmi kvalitní tým už před turnajem. Na něm byly extrémně vyrovnané výsledky. Věděli jsme, že jdeme trošku proti osudu. Je to jeden z nejtěžších soupeřů, který nás mohl potkat. A nepoprali jsme se s tím.“

Máte nějaké vysvětlení pro to, že v top evropských soutěžích podávají reprezentanti dlouhodobě výborné výkony, ale v národním týmu je v posledních letech vždy křeč?

„Samozřejmě jsme se o tom trošičku bavili. Přemýšleli jsme, jestli tlak hráče příliš nesvazuje, ale tohle zažívá každý národní tým. Nejsem schopný na to odpovědět.“

Jak se rodila olympijská nominace? Skládal ji primárně Petr Nedvěd nebo vy?

„Petr Nedvěd a já. Oba dva.“

Jde o historicky nejhorší výsledek v dějinách českého i československého hokeje. Uvažujete o konci na postu hlavního trenéra?

„Samozřejmě je to neúspěch. Jsem zklamaný, je pár minut po zápase a nejsem schopný to říct, nemám připravenou řeč po prohře se Švýcarskem.“

ANKETA

Není výsledek jen vyústěním celého mizerného ročníku repre?

„Vím, že výsledky nejsou dobré. Nebudeme si nic nalhávat. Na druhou stranu nevím, jestli se světu nemusíme podívat trochu do očí. Bere se za to, že bez medaile je to neúspěch. Bez diskuze ji chci i já. Nevím, jestli není na čas si nalít trochu vína, že spíš je obrovský úspěch bojovat o medaili.“

Tohle je podle vás správná cesta? Jezdit na velké akce s cílem uhrát čtvrtfinále?

„Neříkám, že se tím budeme uspokojovat. Když není medaile, tak je to průser. Myslím, že doba pro nás taková není.“

Jak by tedy měly vypadat cíle?

„Cíl uhrát medaili má snad každý tým, který sem přijel. Reálně se bavím, že ve skupině jsme sehráli dobré zápasy, ale není náhoda, že už snad 15 let medaili nemáme. Nemyslím si, že je to úplná náhoda.“

Je tedy podle vás deváté místo na olympiádě reálným obrazem stavu českého hokeje?

„Vím, že něco potřebujete slyšet... Já nevím. Teď jsem dohrál před deseti minutami zápas, který jsme prohráli. Nerad bych v emocích něco hodnotil. Dám si pár dnů a pak to možná zhodnotím asi líp.“

Jaké byly rozdíly mezi týmy na olympiádě a mistrovství světa?

„Tým na olympiádě byl plný lídrů. Ty jsme trošičku postrádali na mistrovství světa. Kdybychom jich tam měli víc, hráli bychom líp.“