Slovenský Jágr v 17 letech dominuje olympiádě: Chceme přivézt medaili

Napadlo vás před turnajem, že si tu můžete zahrát o medaile?

„Snili jsme o tom, že můžeme dojít daleko. Věděli jsme, že to bude strašně těžké, ale teď jsme v semifinále! Sen se stal realitou, je to neuvěřitelné.“

Jak jste prožíval tři euforické momenty? Váš gól, vyrovnání v závěru a vítězný nájezd.

„Všechno jsem to prožíval. Můj gól, pak i vyrovnání Marka Hrivíka. Dotlačil to tam a já jsem skákal tři metry do výšky. Po tom, co Paťo chytil poslední nájezd, jsem hned skočil na led. Bylo to neskutečné.“

Autor vítězného nájezdu Peter Cehlárik prý dopředu na střídačce řekl, jak ho provede.

„Je to tak. Já jsem mu řekl, že mu věřím. Říkal, že půjde bekhend – forhend. A přesně to dodržel. Poslal to do branky a nás do semifinále. Věřil jsem mu, že to dá.“

Vy jste před svojí trefou parádní kličkou vykoupal amerického obránce. Zdá se, že vaše sebevědomí nemá mezí.

„Fuuu, nečekal jsem, že mi to vyjde. (směje se) Někdy to zkouším, jsem rád, že se to povedlo. I když jsem pak trochu zatopil našemu obránci, dali jsme z toho gól. Takže super. Sebevědomí mám. Přijde to s góly a úspěchy. Snažím se fakt hrát svoji hru. Věřím, že ještě mám v sobě něco víc, co můžu předvést.“

V kabině prý byla po celý zápas enormně pozitivní energie. Cítil jste to stejně?

„Určitě. Tým žil. Říkali jsme si, že to zvládneme otočit, ať se stane cokoli. Jsme brutálně šťastní, že jsme v semifinále. Po druhém utkání ve skupině jsme si sedli, řekli si určité věci. Zlepšilo se to. Tohle je pro nás velký úspěch, ale chceme ještě víc. Chceme domů přivézt medaili, věřím, že se nám to podaří.“

Co říct k výkonu Patrika Rybára v brance?

„Chytil všechno, co mohl. Byl neuvěřitelný.“

Jak moc vám v klíčových chvílích pomáhá klid, který na střídačce vyzařuje z trenéra Craiga Ramsayho?

„Určitě, ale on je taky jen člověk a někdy ho něco naštve. To k hokeji patří. Je dobře, že máme klidného kouče, který tam nevypění po každé situaci. Je to velký profík. Můžeme být hrdí na Slovensko, že někdo takový trénuje u nás.“

Neříkal jste si, že je trochu zvláštní hrát deset minut prodloužení tři na tři?

„Bylo to hodně zvláštní. Měl jsem tam jedno delší střídání. Vůbec jsem neviděl na oči, když jsem odjížděl. Ještě jsem mohl hrát s pukem, ale raději jsem odjel střídat.“

Jste nejlepší střelec olympiády, v 17 letech je to něco mimořádného. Jak si svoji formu vysvětlujete?

„Nevím. (směje se) Jsem strašně šťastný, že se mi takhle daří a forma přišla právě teď. Od trenéra jsem dostal velkou důvěru, za což jsem šťastný. Nikdy bych to nečekal. Snažím se využít každou šanci, kterou dostanu. Chci být prospěšný týmu. Snad na nás jsou fanoušci doma hrdí.“