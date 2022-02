Svět se vyřazení Čechů nediví, Rusové dloubou: Doma máte domov důchodců

Národní tým se poprvé v historii nedostal na olympiádě nebo na MS mezi poslední osmičku. „Švýcaři chtěli pracovat, Češi ne,“ uvádí ruský list Sport-Express k porážce výběru Filipa Pešána a Petra Nedvěda 2:4. Jediný tým, který Rusy dokázal na turnaji porazit, je ze hry. Historický soupeř zmizel z olympiády dřív, než se začalo hrát o medaile. Rusové si mizerný český výsledek i celkem užili.

„V poslední době se stále častěji ozývají hlasy, že by Česká republika měla být z velké šestky vyřazena a počet nejlepších týmů by se měl snížit na pět. Jak jinak by to mohlo být? Česko, domov Haška a Jágra, už nemá tolik hvězd jako dřív,“ uvádí list Sport-Express.

Slovenský a třeba i švédský tisk referuje o nejhorším turnaji v hokejových dějinách, kde se Česko (dříve Československo) objevilo. „Česká republika na tom nikdy nebyla hůř,“ uvádí populární švédský server Aftonbladet.

Co se týká Švýcarska, tak třeba Blick hlavně oslavuje velké vzepjetí národního týmu, který po třech porážkách poprvé vyhrál. Nezajímá se moc o poražené. „Bojovali jsme, herně jsme se semkli a byli soudržní,“ citoval list kouče Patricka Fischera.

Rusové se úpadkem českého hokeje zabývali nejvíc. Narážejí i na přestárlou extraligu, kde se tradičně daří veteránům: „Domácí liga se proměnila v domov důchodců, kterému dominují hráči nad 35 let. Česká seniorská i mládežnická reprezentace od roku 2014 zapomněla, co to znamená vyhrát mezinárodní medaili. A z kdysi kvalitní české trenérské školy zbyl jen název.“

Bum. Dřív v Rusku ukazovali svoje kouzla Vladimír Vůjtek nebo Miloš Říha. První vyhrál Superligu, druhý se dostal do finále KHL. O české trenéry zde byl zájem. Velkou práci zde odvedli i Marek Sýkora nebo Václav Sýkora.

Aktuálně ruské velkokluby nestojí fronty ani na české hráče, ani na české trenéry. Pak přidal Sport-Express ještě jedno dloubnutí: „Český hokej je v úpadku a ani zdaleka se neblíží Švýcarsku. Nejhorší bylo, že David Krejčí a spol. byli vyřazeni v den narozenin Jaromíra Jágra. Jaký dárek legendárnímu dědečkovi!“

A jestli čekáte nějaké vášně ve Finsku, že ve čtvrtfinále na ně vyjde Švýcarsko místo Česka? Samá voda. Deník Ilta Sanomat se výhradně věnuje vlastnímu týmu. Respektovaný novinář Vesa Rantanen už před turnajem napsal, že pokud všechno pojede podle plánu, Finsko má takovou sílu, že na olympiádě neprohraje ani jeden zápas. Zatím jeho tip vychází. A čtvrtfinále? „Soupeřem Finska bude Švýcarsko, které v úterý vyhrálo 4:2.“ Nic víc. A pak se řeší, že proti Suomi se postaví Santeri Alatalo, který v mládeži reprezentoval Finsko. Takže ve světě žádná senzace, že Česko chybí v TOP 8. To je na celé porážce asi nejsmutenější.

