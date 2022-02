SESTŘIH: USA - Slovensko 2:3 sn. Velké drama a postup v nájezdech!

Již bez českého týmu pokračuje na Hrách v Pekingu turnaj hokejistů. Dnes jsou na programu všechny čtyři čtvrtfinálové duely. Jako první si olympijské semifinále zajistili Slováci, kteří v dramatickém souboji porazili až po samostatných nájezdech USA 3:2. V základní hrací době srovnali až v poslední minutě při hře bez brankáře. Slováci přes Američany postoupili ve čtvrtfinále podobně jako český tým v Naganu v roce 1998, který to pak dotáhl až ke zlatu a jednomu z největších sportovních úspěchů v dějinách země. Rusko porazilo 3:1 Dánsko, hrají ještě Finsko se Švýcarskem a vše uzavře duel Švédska s Kanadou. Kdo projde do bojů o medaile? Sledujte všechny zápasy online.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:14. Abruzzese, 28:56. Hentges Hosté: 11:45. Slafkovský, 59:16. Hrivík, . Cehlárik Sestavy Domácí: Mann (Commesso) – Kampfer, A. Ness (A), Faber, Cooper, Warsofsky, Perbix, Helleson – Agostino, B. O'Neill, Miele (C) – Beniers, Abruzzese, Knies – Farrell, N. Cates (A), Meyers – Hentges, N. Smith, Brisson – N. Shore. Hosté: Rybár (Konrád) – Čerešňák (A), Čajkovský, M. Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát, Š. Nemec – Hrivík (C), Cehlárik (A), Takáč – Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Slafkovský, Miloš Roman, Regenda – Daňo. Rozhodčí Bjork (SWE), Gofman (RUS) – McCrank (CAN), Šalagin (RUS) Stadion National Indoor Stadium, Peking

Slovenští hokejisté si po 12 letech zahrají na olympiádě o medaile. Američané obrátili skóre z 0:1 na 2:1 a byli blízko postupu do semifinále, v čase 59:16 ale vyrovnal Marek Hrivík. Prodloužení vítěze neurčilo, v nájezdech se jako jediný z devíti exekutorů prosadil Peter Cehlárik.

Na jméno pátečního soupeře si výběr trenéra Craiga Ramseyho musí ještě počkat. Semifinálové dvojice se vytvoří na základě pořadí postupujících týmů po skupinové fázi. Slováci v samostatné historii ještě olympijský kov nezískali. Nejblíže mu byli ve Vancouveru v roce 2010, ale v semifinále neuspěli s domácí Kanadou a v boji o bronz podlehli Finsku.

Američané měli dva dny volna, jelikož základní skupinou prošli jako jediní z 12 týmů bez ztráty bodu a do čtvrtfinále postoupili přímo. Slováci naopak sehráli druhý zápas ve dvou dnech, kvůli třetímu místu ve skupině museli projít předkolem play off, v němž vyřadili obhájce stříbra Němce (4:0).

Slovenský tým ustál úvodní tlak USA a ve 12. minutě skóroval. Čerešňák přihrál od hrazení na Slafkovského, který z kruhu prostřelil brankáře Manna. Sedmnáctiletý útočník je s pěti góly nejlepším střelcem turnaje.

Američané vyrovnali v čase 19:14. Po rychlé kombinaci se Abruzzese objevil před gólmanem Rybárem a překonal ho bekhendem mezi betony.

V 29. minutě z podobné pozice otočil skóre Hentges. Rybár pak zastavil Agostinovu střelu i jeho dorážku. Jinak prostřední dějství nabídlo minimum šancí.

Ve třetí části se výběru Spojených států amerických naskytla 82 sekund trvající přesilovka pět na tři, ale nevyužil ji. O chvíli později Beniers trefil tyčku stejně jako na druhé straně Slafkovský.

Více než minutu a půl před koncem zkusili Slováci hru bez brankáře a odměnou jim byl vyrovnávací gól. Mann neudržel Čajkovského nahození a kapitán Hrivík z dorážky poslal duel do prodloužení.

V něm si oba celky vytvořily několik šancí, ale žádná z nich rozuzlení nepřinesla. V samém závěru prodloužení se Knies dostal před Rybára, ale obránce Gernát mu nedovolil zakončit.

V nájezdech se neprosadil ani jeden z Američanů, naopak Cehlárik jako jediný ze čtyř slovenských hráčů skóroval. USA podruhé za sebou skončily na olympiádě ve čtvrtfinále. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu nestačily rovněž v nájezdech na Čechy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:01. Šipačov, 34:36. N. Nestěrov, 55:45. Vojnov Hosté: 22:57. F. Nielsen Sestavy Domácí: Ivan Fedotov (Samonov) – N. Nestěrov, Nikišin, Jelesin, J. Jakovlev (A), Vojnov, S. Tělegin, Šaripzjanov – Čibisov, Šipačov (C), Galijev – Gricjuk, V. A. Tkačov, N. Gusev – D. Voronkov, P. Karnauchov, Slepyšev – Grigorenko, Andronov (A), S. Plotnikov – K. Semjonov. Hosté: Dahm (Dichow) – Kristensen, O. Lauridsen (A), M. Lassen, M. Lauridsen, O. Larsen, Nicholas Jensen, Bruggisser – Olesen, F. Nielsen (A), Boedker – P. Russell, Regin (C), Storm – N. Meyer, M. Madsen, Bau Hansen – Aagaard, Jakobsen, Poulsen – Jesper Jensen. Rozhodčí Campbell, Fraňo – Malmqvist, Ondráček Stadion Cadillac Arena, Peking

Hokejisté Ruska jsou v semifinále olympijského turnaje v Pekingu. Ve čtvrtfinálovém souboji soupeřů českého týmu ze skupiny porazili obhájci zlata z Pchjongčchangu Dány 3:1 a budou čekat, jakého soupeře jim určí zbývající dnešní čtvrtfinálové duely.

Vysoce favorizovaná sborná musela už ve skupině bojovat ve vzájemném klání o výhru (2:0) až do závěrečných sekund. Dnešní souboj Rusové dobře rozehráli a šli do vedení zásluhou gólu Vadima Šipačova ze začínající 14. minuty. Zkraje druhé části vyrovnal v přesilovce Frans Nielsen, ještě do přestávky ale odpověděl Nikita Něstěrov. V 56. minutě zpečetil postup Vjačeslav Vojnov.