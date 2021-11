Sáblíková trénovala v létě i s Italy: Poslední sezona? Neznám odpověď

Má za sebou řadu příprav. Není to už nuda? Podle trenéra Petra Nováka je Martina Sáblíková stále nažhavená na další výhry. I tak ale do letošních předsezónních tréninků zařadili novinku, během léta se chystali společně s italskou reprezentací. Česká hvězda tak mohla trénovat dokonce s muži. A brzy se ukáže, jaký to mělo přínos. Příští víkend se rozjíždí Světový pohár a s ním i kvalifikace na olympiádu v Pekingu. Hlavním závodem pro dvojnásobnou olympijskou vítězku na distanci 5000 metrů bude podnik v norském Stavangeru v pátek 19. listopadu.

Vy, parťačka Nikola Zdráhalová i trenér Petr Novák jste si pochvalovali letošní přípravu s italským týmem. Co vám dala?

„Mohla jsem jezdit za klukama. Samozřejmě i tréninky, které jsme absolvovali na kolech, byly super v tom, že mě to nutí ještě víc zabrat. Když už nemůžu, tak je zkouším dojet, i když oni jsou trošku někde jinde. V tomhle to bylo bezvadný. Navíc člověk vidí, jak makají, a snaží se s nimi držet tempo. Nechci říkat, že do doby, než padne, ale jít na hranici svých možností.“

A co trénink na ledě?

„Trénovali jsme s klukama, ale i s Francescou Lollobrigidovou, která je výborná na ledě, má skvělé zrychlení. Musím říct, že jsme odjeli docela dost ostrých temp, pro holky to byly docela bomby. Takže doufám, že to bude někde vidět.“

Tato sezona je olympijská. Jak moc pomáhá, že už za sebou několik Her máte a jste zkušenější?

„Na jednu stranu jsem ráda, že mám v tomto ohledu něco za sebou. Na druhou ale člověk ví, jak je olympiáda jiná, specifická, jak tam dokážu být nervózní. Navíc po všem, co mám za sebou, je to i obrovská zodpovědnost. Samozřejmě jsem ráda, že jsem na Hrách startovala, že mám za sebou úspěchy. Je to tedy opravdu hrozně zavazující, ale zároveň uklidňující, že už placky z olympiády mám.“

Je velkou komplikací, že neznáte dráhu v Pekingu, na které se pojedou závody?

„Prakticky jsem na tom stejně jako ostatní, protože jediní, kdo na tom závodili, byli Číňané. Pak tam myslím Nizozemci vyslali pár svých lidí, aby viděli, jak led vypadá, kolik mají minus a jaká je teplota v hale, protože podle toho si pak dokážou v určitých halách něco nasimulovat. Ale zase když si to tam člověk projede, bude už určité věci vědět, budeme na tom stejně.“

Máte nějaký fígl na to zbytečně brzo si nepřipouštět, že bude olympiáda?

„Fígl nevím, ono to asi ani moc dobře nefunguje. Tím, že máme už teď kvalifikace, je to hrozně těžké. Pamatuju si před Pchjongčchangem, kdy jsem měla velké problémy se zády a pak jsem musela nastoupit na pětku. Věděla jsem, že buď to dopadne dobře, nebo úplně katastrofálně, protože bolest byla nesnesitelná. Nakonec jsem kvalifikací naštěstí prošla. Aby se i tlaky okolo daly zvládat, musí být člověk hlavně zdravý. Samozřejmě si říkáte, že olympiáda je až v únoru, ale pro nás je taková ta malá olympiáda už teď dostat se tam. Když si člověk uvědomí, že na olympiádě jede tři kilometry jen dvacet nejlepších na světě, tak dostat se do té dvacky je hrozně náročné.“

Celý svět včetně toho sportovního provází proticovidová opatření. Už jste si na ně zvykla?

„Nevím, jestli se na to dá zvyknout. Ale v uvozovkách olympiáda naštěstí trvá jen 14 dní, my jsme v minulé sezoně v Nizozemsku byli pět týdnů. Musím říct, že mi to po třech týdnech už hodně lezlo na hlavu. Tak doufám, že 14 dní zvládneme, i když tam bude samozřejmě jiná nervozita. Budeme v tom všichni spolu, tak uvidíme, kdo to nejlíp ustojí hlavou.“

Minulá sezona na jednom místě se vám nelíbila. Jste tedy teď ráda, že se to bude zase střídat?

„Určitě. Navíc začneme v Polsku, kde se můžeme pohybovat volně. A snad to bude částečně i s diváky. V Norsku nevím, jak to bude fungovat, ale pohyb venku by měl být taky volný. V Americe bychom po příletu měli mít převoz vlastními auty, abychom se moc neshlukovali na jednom místě. Bydlet budeme v hotelu, ale jídlo bychom si měli zajišťovat vlastní. A Kanada má být bublina, tam to bude zase jen hotel - dráha. Ale tím, že se dá cestovat a že budeme přejíždět mezi místy, tak to nebude takový stereotyp. Navíc budeme čtyřikrát týdně testovaní. Bude to náročné, ale aspoň to nebude jedna hala, jeden hotel, pořád stejní lidé kolem dráhy.“

Očkování jste si zajistili?

„Měli jsme informace, že lidé na to reagují různě, tak jsme se samozřejmě snažili s předstihem. A byl to dobrý nápad, protože jsem s jednou dávkou měla docela problém a dva dny proležela v posteli. Jsem ráda, že to mám za sebou.“

Bude tato sezona vaší poslední? Nebo „jen“ poslední olympiáda?

„Pořád neznám odpověď. Přemýšlím tak i tak, ale teď se soustředím na to, co bude. A co bude po olympiádě, neřeším.“

Olympijské medaile Martiny Sáblíkové

3x zlato (3000 m Vancouver 2010, 5000 m Vancouver 2010 a Soči 2014)

2x stříbro (3000 m Soči 2014 a 5000 m Pchjongčchang 2018)

bronz (1500 m Vancouver 2010)

Program SP

12.-14. 11. Tomaszów Mazowiecki (Pol.)

19.-21. 11. Stavanger (Nor.)

3.-5. 12. Salt Lake City (USA)

10.-12. 12. Calgary (Can.)

