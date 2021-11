Sáblíkové začínají boje o olympiádu: Nebude jednoduché se tam dostat

Účast rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na únorových olympijských hrách v Pekingu berou všichni za samozřejmost. I ona však musí nejprve splnit kvalifikační kritéria, a s tím začíná v pátek. Na Světovém poháru v Polsku nastoupí do závodu na trati 3000 metrů. Na olympiádu se na této distanci probojuje 20 nejlepších rychlobruslařek. „Není to nic jednoduchého se tam dostat,“ podotkla Sáblíková. Ještě mnohem náročnější to bude na pěti kilometrech.

Už na čtyřech olympijských hrách startovala Martina Sáblíková. Pokaždé to bylo minimálně na dvou distancích: 3000 a 5000 metrů. Právě na ty, a třeba i na další, se chce kvalifikovat i na Hry do Pekingu. „Když si ale uvědomím, že na OH jede tři kilometry jen dvacet nejlepších na světě, tak dostat se do té dvacky je hrozně náročné. A ještě složitější je to na pětku, kde je jen 12 žen. Člověk musí být úplně v pořádku, aby se tam probojoval,“ upozornila česká rychlobruslařská jednička.

Cestu za účastnickým místem na distanci 3000 metrů startuje dnes v podvečer na Světovém poháru v Polsku. Zde se jede první ze tří závodů na této trati. Na olympiádu se po nich dostane deset nejlépe postavených žen v žebříčku, zbylých deset pak získá letenku do Pekingu na základě nejrychlejších časů ze závodů SP.

Program SP 12.-14. 11. Tomaszów Mazowiecki (Pol.) 19.-21. 11. Stavanger (Nor.) 3.-5. 12. Salt Lake City (USA) 10.-12. 12. Calgary (Can.) 12.-13. 3. 2022 Heerenveen (Niz.) – finále

Před dnešním startem ale neměla Sáblíková odježděno příliš přípravných závodů. „Jdu do sezony s jednou trojkou a jedním kilometrem. Kvůli zdravotním komplikacím jsem toho neodjela víc. Snad se na prvním svěťáku rozjedu. Hodně důležitý totiž pak bude Stavanger,“ připomněla trojnásobná olympijská vítězka hned další díl SP.

Právě v Norsku se totiž za týden pojede jediný závod první části sezony na trati 5000 metrů. Bude tedy jediným kvalifikačním pro Peking, kam se dostane 12 nejlepších žen z tohoto klání. Trenér Petr Novák ale věří v úspěch.

„Příprava byla dobrá, Martina i Nikola Zdráhalová předváděly docela kvalitní výkony. Jely i pár cyklo závodů, obě stávaly na bedně, takže byl posun i v letní přípravě. To, co předváděly, co bylo měřitelné, vypadá podle mě dobře. Myslím, že na olympiádu se probojují a že podají dobré výkony a budou minimálně obhajovat minulé OH,“ prohlásil Novák. V Pchjongčchangu 2018 získala Sáblíková stříbro na pěti kilometrech. Na pětistovce pak vybojovala bronz Karolína Erbanová.

Tato sezona SP už by měla být, na rozdíl od té minulé, kde se všechny závody odjely během několika týdnů pouze v Heerenveenu, opět v dřívějším módu, tedy i na severu Evropy a také v Severní Americe. Jedna změna oproti dřívějšku je ale patrná. Zatímco v předchozích letech nejdelší tratě, tedy v případě žen 3000 a 5000 metrů, bývaly v programu až k jeho konci, tentokrát se jedou hned první den závodního víkendu.

„Nemyslím si ale, že to bude problém. Do haly se dostaneme vždycky už v úterý, takže budeme mít dost času, abychom se s ní sžili. Aspoň nebudu muset přemýšlet, jak kdo jel před tím kilák nebo patnáctistovku. A další závody po trojce nebo pětce pojedu hlavně kvůli tréninku,“ řekla Sáblíková.

Společně s ní pojede úvodní závod SP také Zdráhalová, která se chce v této sezoně soustředit hlavně na trať 1500 metrů, ale stejně jako dřív bude jezdit mnoho dalších distancí.