Problémy s váhou Sáblíkové? Hlavně ať není příliš nízká. Kouč vtipkoval

Hodnocení přípravy na olympijskou sezonu 2021/22 zahájil trenér Petr Novák větou: „Děvčata vypadají dobře, pracovala, nepřibrala, to je hodně důležitá věc.“ Jeho svěřenkyně to pobavilo. Hlavně Martinu Sáblíkovou. Aby ne, vždyť když se na ni podíváte, je vám jasné, že tady o nějaké nadváze nemůže být řeč.

„Petr vždycky jenom koukne a řekne: Ježiš, vy jste hrozně hubený. Ale já vážím pořád stejně. Takže možná hubne Petr, tak myslí, že hubneme všichni s ním,“ smála se trojnásobná olympijská vítězka.

Navíc povinnost denně stoupat na váhu svěřenkyně a svěřenci Nováka nemají. „Já jsem na váze nestála tak měsíc a půl. Většinou si to začnu hlídat, až se bude blížit olympiáda. Ale teď myslím, že si váhu držím, protože oblečení je mi pořád stejně, tak asi dobrý,“ hlásila Sáblíková.

Ovšem váhu a vhodné stravování s ní kouč řeší po celou dobu jejich spolupráce. Ne však jako u spousty jiných sportovců. „Naštěstí jsem nikdy nemusel řešit to, že přibrala, ale naopak že ubrala.“

Říkáte si, jak je to možné? U vrcholových sportovců, kteří pro to mají od přírody vlohy a potíže s váhou příliš řešit nemusí, někdy při větší fyzické zátěži dochází k tomu, že ztrácejí na váze, což občas může být až nezdravé.

„Při velkém tréninku a zdravé výživě je někdy potřeba jíst i jiné věci, aby neshodila tři čtyři kila. To je potom taky špatně. Takže ani tak neřešíme jídlo do detailů, ale to základní, nějakých 60 procent, musí dodržovat,“ líčil Novák. Tedy 60 až 70 procent jídelníčku kontrolovaného, zdravá vyvážená strava sportovce, a pak si může dát, na co má chuť.

„Ráno musí mít přesně to, co by měli, u oběda si nemůžou poručit řízek nebo knedlo, vepřo, zelo. Ale můžou si to dát jednou za týden. Zkrátka z každého trošku. To znamená, že 60 nebo 70 procent jídla je daných a opakuje se,“ dodal ještě Novák.

Sepisovat svěřencům jídelníček ale zkušený kouč nikdy nemusel. „Chodíme na jídlo společně, takže je nepotřebuju hlídat. Závodníci, kteří už bojují v top 10, to už umějí, nechtějí ztratit svou pozici. Takže spíš říkám těm ostatním a mladým: Dívejte se, co jí oni. A pak poznáte, že vám to pomůže taky. A ne, na co mám teď chuť a hlad. Hlavně mladí mají totiž pocit, že po večeři můžou jíst sladké. Dortíky a podobně. Tak těm to zakazuju,“ řekl přísný trenér.

Jaký vliv může mít váha na výkon, se Sáblíková i její trenér přesvědčili při Hrách ve Vancouveru v roce 2010. „Martina nezhubla nikdy tak, že by jí to překáželo. Myslím ale, že nejmíň kilo měla právě ve Vancouveru. Po Turíně, kdy skončila na pětku čtvrtá a obrečeli jsme to oba a hodně dlouho, dělala všechno pro to, aby byla úspěšná. Tak tam dostala kila asi na svoje minimum, to bylo asi 49 kg. Jinak si váhu udržuje kolem 52. To můžu říct, protože to není nic špatného,“ prozradil Novák.