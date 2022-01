Kauza Novák odložena. Klid kvůli ZOH, pak rozhodne auditorská firma

Klid zbraní ve světě ostrých nožů. Martina Sáblíková se štěstím přečkala nepříjemnou tréninkovou nehodu a do posledních týdnů olympijské přípravy teď dostala pokoj pro svého trenéra Petra Nováka, který čelí kritice, že špatně vyúčtoval několik tréninkových pobytů v italském Collalbu na přelomu let 2019 a 2020.

„Kauza se řešit bude, to rozhodně, ale do konce sezony bychom chtěli ponechat klid na sportovní výkony a soustředit se na sportovní stránku,“ uvedla předsedkyně svazu Marcela Bradová po včerejším jednání rychlobruslařských klubů. „Hlasování neproběhlo, byla to neformální schůzka, probíhal průzkum názorů na postupy, řešení.“

Svaz prošetřuje Novákovo vyúčtování mládežnických soustředění v celkové výši 1,8 milionu korun. Bývalý místopředseda svazu a člen kontrolní komise Václav Musil vyzval kluby, aby se postavily proti prodloužení jeho smlouvy jako reprezentačního šéftrenéra. Sáblíková kvůli kauze nenastoupila na start patnáctistovky na prosincovém závodě Světového poháru v Calgary.

Důsledky dva roky staré kauzy se však rozjely několik týdnů před olympiádou v Pekingu, kde bude Sáblíková jednou z nemnoha českých nadějí na medaili. Do případu se proto zapojil i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Požádal jsem paní předsedkyni, aby to řešili až po olympiádě. Dohodli jsme se, že to je věc, kterou nikdo nechce zametat pod koberec. Na druhou stranu to není věc, která se musí vyřešit dneska nebo zítra,“ uvedl Kejval. „Chceme využít antického míru před olympiádou a požádat úplně všechny členy rychlobruslařského svazu, aby respektovali, že teď tam jede rychlobruslařská reprezentace a ta se ze sta procent musí soustředit na výkon. Po olympiádě tyhle věci můžou řešit až do aleluja.“

I Kejvalovo mírové poselství přispělo k dočasnému smířlivému řešení.

„Zmínili jsme, že pan Kejval zastává stejný názor jako my. Nám jde v současné chvíli primárně o sport, o co nejlepší úspěchy na olympiádě a na mistrovství světa,“ řekla Bradová.

Sáblíková naposledy závodila před měsícem v Calgary, kde skončila třetí v závodě na 3000 metrů. Minulý týden vynechala evropský šampionát v Heerenvenu kvůli předchozí nehodě v tréninku, při níž si pořezala vnitřní stranu levého stehna. Teď už se zase připravuje na olympiádu, kde bude na Hrách v Pekingu bojovat v závodech na 3000 a 5000 metrů. Koncem sezony ji čeká ještě světový šampionát v Hamaru a finále Světového poháru v Heerenvenu. Pak mír pomine.

„Předáme to externí auditorské firmě, aby kauzu prošetřila,“ uvedla Bradová.

S tímto postupem souhlasí i ČOV.

„Až budou výsledky šetření nezávislého auditního orgánu, pokud tam bude něco špatného, pak padni, komu padni,“ řekl Kejval.