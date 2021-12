Novák proti všem. Kritika trenéra Sáblíkové sílí: Nejde jenom o finance...

Je to úspěšný muž, který vytvořil českou Popelku z rybníka a dovedl ji ke třem zlatým olympijským medailím. To je růžová verze příběhu rychlobruslařského trenéra Petra Nováka. Pak je tady ale ta černá, kterou v posledních dnech vytahují lidé uvnitř hnutí. Slavného kouče Martiny Sáblíkové obviňují z machinací s účty a ničení kariér mladých závodníků. Hodonínská trenérka a činovnice Libuša Steklá na něj chce podat trestní oznámení.

Olympiáda se blíží, ale tlak na rychlobruslařského trenéra Petra Nováka neustává. Kouč legendární Martiny Sáblíkové je pod palbou kvůli dva roky staré kauze vyúčtování mládežnických soustředění v Itálii. Je to však jen malá ukázka rozbouřené atmosféry uvnitř malého svazu. Muž, který stojí za historickými úspěchy své hvězdy, tvrdě rozděluje celé hnutí.

„Nejde jenom o finance. Ty vždycky budou problém. To, co ruplo teď, je ale sranda. Děje se to pětadvacet let,“ říká bývalý Novákův svěřenec Tomáš Ptáčník.

Aktuálně čelí Novák kritice, že špatně vyúčtoval několik tréninkových pobytů v italském Collalbu na přelomu let 2019 a 2020. Svaz zpochybňuje celkové náklady ve výši 1,8 milionu korun a také druh služeb, které byly během pobytu dodány. Bývalý místopředseda svazu a člen kontrolní komise Václav Musil vyzval kluby, aby se postavily proti prodloužení Novákovy smlouvy jako reprezentačního šéftrenéra, která má vypršet koncem prosince. Ze čtrnácti svazových klubů s jeho návrhem souhlasilo pět.

Hodonínská funkcionářka a trenérka Libuša Steklá se přidala ke svědectvím, že během soustředění mladí závodníci bydleli v hotelu s plnou penzí. Tvrdí, že výprava pobývala v levnějších apartmánech a vařila si sama.

„Pro mě to byl obrovský šok. Osobně se mě to hodně dotklo, protože v podstatě Novák i na mou osobu jako na účastníka soustředění vykázal něco, co nebylo vůbec pravdou. Podám na pana Nováka trestní oznámení. Chci, aby tuhle věc prověřila policie. Ať se vyjasní, jak to celé bylo,“ řekla pro Seznam Zprávy Steklá, podle níž může rozdíl v ceně činit kolem 700 000 korun.

Pokud by sportovcům byla v hotelu Spögler v Collalbu poskytnuta plná penze, cena 80 eur za osobu a den, kterou Novák podle jednoho z dokladů účtoval, by byla standardní.

„V té době (před 2 lety) jsme obecně účtovali mezi 80 a 95 EUR za plnou penzi, v závislosti na období, délce pobytu, obsazenosti hotelu atd.,“ uvedl pro deník Sport šéf hotelu Kai Spögler.

Novák ke kritice promluvil minulý týden s tím, že šlo o administrativní nejasnosti. Od té chvíle se do médií nevyjadřuje. Aktuální kauza je jen ukázkou atmosféry v rychlobruslařském hnutí, kde je Novák mnohými vnímán i přes své úspěchy jako značně kontroverzní osobnost.

„Někdo tady řeší sedm set tisíc, ale kdyby to vytáhli dvacet let zpětně, jsme v desítkách milionů,“ říká Tomáš Ptáčník. „Podepisovali jsme běžně prázdné papíry na diety, ty peníze jsme nikdy nedostali. Dělo se to od mých začátků. On byl důvod, proč jsem musel dát od tohoto sportu ruce pryč. Dělal jsem sport pro zábavu, pro výsledky, ne abych řešil, koho Novák pomlouvá a šikanuje. To se děje. Novák jde proti všem. Má ale za sebou obrovský národ, protože média udělala růžovou pohádku o holce z rybníka. Což bych nekomentoval, bylo to úplně jinak.“

Novák byl známý svou snahou soustředit nadějné rychlobruslaře ve svém NowiS Teamu, neboli KRS Svratka, přičemž měl kontrolu nad většinou zdrojů rychlobruslařského svazu.

„Jsou lidi, kteří zmizeli ze scény, když s ním nepodepsali smlouvu,“ tvrdí Ptáčník. „Po každém, kdo šel proti Novákovi, se slehla zem.“

Nejznámější spor měl Novák s bývalou rychlobruslařskou reprezentantkou Karolínou Erbanovou. Ta u něj začínala s tréninkem po přechodu od hokeje, v roce 2014 po olympiádě v Soči ale jeho skupinu opustila a začala trénovat v Nizozemsku.

Jedním z hlavních důvodů, proč se Erbanová rozhodla pro změnu, byla Novákova neochota se víc věnovat sprinterskému tréninku. Příprava byla směřována k dobru Martiny Sáblíkové, která jezdí vytrvalecké disciplíny.

Erbanová vybojovala medaile na evropských i světových šampionátech a na minulé olympiádě v Pchjongčchangu získala bronz v prestižní disciplíně na 500 metrů. Pro další olympijský cyklus se přesunula do Polska, během léta 2018 ale oznámila konec kariéry v přímé reakci na Novákovu kritiku, že jako reprezentační trenér o jejím tréninku nemá dost informací.

„Tato lživá verze je tak nehorázná, že mě přiměla ke změně postoje,“ uvedla tehdy Erbanová.

Novák od začátků vypiplal Sáblíkovou, která získala šest olympijských medailí a jednadvacetkrát se stala mistryní světa. Zároveň si ale uvnitř hnutí vytváří nepřátele svým neortodoxním stylem.

„Používá praktiky, kterých se lidí bojí. Je manipulátor a mystifikátor. Je to člověk v maserati, má hromadu nemovitostí,“ vypočítává Ptáčník s připomínkou Novákova tři roky starého příjezdu na udílení státních vyznamenání, kam na Hrad dorazil se svým modrým maserati.

OČIMA PETRA NOVÁKA „Celý rozpočet akce byl koncipován tak, aby všichni účastníci soustředění měli k dispozici maximální možný servis a péči. Jinými slovy jsem zajistil, aby všichni účastníci užívali kvalitní ubytování a celodenní stravování bez ohledu na to, zda jsou profesionály s odpovídajícími smlouvami, nebo se jedná o mladé sportovní naděje bez jakýchkoliv smluvních nároků. Mým cílem bylo, aby děti byly stoprocentně obstarány bez toho, že by na soustředění museli jakkoliv doplácet jejich rodiče. Nevědomky jsem možná ne vždy postupoval dle všech administrativních manuálů, což jsem v rámci svazu i několikrát připustil. Nicméně vždy jsem jednal výlučně ku prospěchu všech závodníků bez ohledu na věk a výkonnost, ku prospěchu celého rychlobruslení.“