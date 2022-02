Jak se Sáblíková sesypala... Novák ji „nahodil“, přidala se i parťačka

„Už na začátku sezony měla Martina zdravotní komplikace. Podařilo se to srovnat, dát dohromady. Druhá věc je ta, že celý plán narušil úraz. Martina říkala, že se pouze řízla, ale jen takové říznutí to nebylo. Ale tím se nemá cenu zabývat. Vždycky říkáme, že na startu se nikdo nikoho neptá, co komu bylo. Prostě teď ukaž, co umíš. Původně jsem si myslel, že osm devět lidí má šanci stát na bedně. V sobotu se ukázalo, že ne. Martina znovu předvedla, že s ní nadále musejí počítat. To je to, co mě hřeje. Přes všechny problémy se všichni museli Martiny bát. Věřím, že kdyby k sobě měla ve dvojici rovnocennou soupeřku, aby se tahaly, asi by to cinklo. Přesto se ale skvěle zvedla. Zvlášť po tom, co se den před závodem sesypala. Chtěla se z něho odhlásit. Padla na ni aklimatizace. V pátek si myslela, že bude třeba desátá. Dopoledne před závodem přišla a ptala se, jestli jdeme na led. Začala třepat nohama, že by šla klidně už na start. Tak říkám, že je rozhodnuto: žádný trénink, jdeš rovnou. Najednou se úplně změnila. Na led jsme nešli, říkám, že teď už stejně nic nenatrénuje. Byla natěšená na start a také to předvedla. Pro mě to bylo až překvapení, jak disciplinovaně začala. Přesto, že jela sama. To byl ten největší problém v boji o medaili. To, co jsem křičel, jela. Schoutenová dojížděla rychle Lollo, ta padala. Říkal jsem si fajn, máme bronz. Italka se ale chytla a znovu začala jet za Nizozemkou. Dvě kola do cíle jsem věděl, že placku Martina nezíská. Na pětce by to mohlo být jiné.“