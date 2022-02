Rychlobruslařka baví svět... Soupeřky taktizovaly, tak jim takhle ulétla!

Hrůzová na své nejsilnější trati postoupila do finále B. To rychlobruslařky začaly taktickou pomalou jízdou, jenže se jim to vůbec nevyplatilo. Z posledního místa se totiž na konci třetího kola z patnácti urvala Japonka Sumire Kikučiová...

Překvapeným soupeřkám za pár vteřin frnkla, brzy je předjela o celé kolo a pak se jakoby nic zařadila zpět mezi ně. Bylo z toho pro ni osmé místo, Michaela Hrůzová uzavřela sedmičlenné startovní pole. Zlato obhájila Korejka Čche Min-čong.

„Obrovská spokojenost. Finále B jsme určitě nečekali, takže je to pro nás veliký úspěch,“ řekla Hrůzová ČTK. V sezoně byla ve Světovém poháru nejlépe osmatřicátá, v Pekingu se jí ale dařilo výrazně lépe. „Asi jsme se dobře připravili a vše vyšlo, jak mělo,“ usmívala se Hrůzová, která dříve závodila pod dívčím jménem Sejpalová.

Hrůzová: Do finále se štěstím, pak NEJ výsledek

Pražská rodačka byla nejprve čtvrtá ve čtvrtfinále a díky času postoupila do semifinále. V druhé jízdě skončila po pádu dvou soupeřek pátá, Maďarka Petra Jászapátiová byla ale následně vyloučena a Hrůzová získala místo ve finále B.

„Určitě jsem měla štěstí. Pro mě byla nejlepší jízda čtvrtfinále, ve kterém jsem si vybojovala postup do semifinále díky nejrychlejšímu času ze 4. místa. To byl obrovský úspěch. Pak přišlo štěstí v semifinále, to byla taková třešinka na dortu,“ radovala se Hrůzová. Vyrovnala se i s rychlým sledem jednotlivých jízd. „Bylo to těžké, nejsem na to zvyklá. Většinou odjedu jeden závod a pak mám odpočinek. Teď to byly tři těžké závody v hodině a půl. Myslím ale, že jsem to zvládla docela dobře,“ uvedla.

Jediná česká rychlobruslařka na krátké dráze na olympiádě již v Pekingu startovala na trati 500 metrů, na které skončila čtyřiadvacátá a vyrovnala svůj výsledek z Pchjongčchangu před čtyřmi lety. „Cílem pro Peking bylo vylepšit výsledek z Koreji a už na pětistovce jsem ho vyrovnala. Teď jsem ho předčila nad očekávání,“ řekla Hrůzová.

Na svůj druhý start musela čekat jedenáct dnů. „Trochu jsme se toho báli. Čekala jsem dlouho a nevěděla jsem moc, jak to bude. Myslím, že se povedlo velice dobře,“ uvedla závodnice týmu KBS Benátky nad Jizerou. Pauzu vyplňovala tréninkem. „Každý den jsme měli trénink na ledě, doplňovali jsme to posilovnou a přivezla jsem si kolo, takže jsem se připravovala i na kole,“ řekla Hrůzová. Jezdila na trenažéru na pokoji v olympijské vesnici. „Venku byla zima, takže jsem ho nevytahovala.“

Hrůzová si našla čas i na návštěvu dalších olympijských sportovišť. „Byli jsme zafandit curlerům, na hokejistech i na krasobruslení. Vše, co jsme chtěli stihnout, jsme stihli,“ řekla. Udělalo jí radost, že si její dnešní závod nenechala ujít ani hvězda dlouhých tratí Martina Sáblíková. „Potěšilo mě to. Byla jsem jim také fandit a byla jsem i u medaile Martiny,“ uvedla.

Nejlepší česká rychlobruslařka na krátké dráze se na olympiádě představila podruhé v kariéře. Peking je ale s ohledem na koronavirová opatření dost odlišný oproti Pchjongčchangu. „Je to trochu jiné. Pro mě je to ale vrchol sezony. Dostat se podruhé v životě na olympiádu je pro mě neuvěřitelné. Moc jsem si to užívala i přes opatření,“ řekla Hrůzová. Ve čtvrtek odlétá z Číny domů. „V půlce března bychom měli mít mistrovství světa, takže budeme pokračovat v přípravě,“ dodala.