Zázrak je blíž? O Samkové v Pekingu se rozhodne na poslední chvíli

Před měsícem to vypadalo jako nesmysl. Že by se Eva Samková se zlomenými kotníky v rekordním čase uzdravila a bojovala na olympiádě v Pekingu? Málo kdo tomu v první chvíli věřil, včetně šéfa české mise. Ale tato snowboardkrosařka, olympijská vítězka ze Soči 2014, je neskutečná bojovnice a olympijského snu se nevzdává. Snad s týdenním odstupem by mělo zasedat lékařské konsilium, s definitivním ano či ne se bude ale čekat až do poslední chvíle.

Zlomenina v kotnících a ještě navíc na obou nohou. Eva Samková musí na operaci. Tato informace šokovala české sportovní fanoušky 11. prosince. V tu chvíli měli mnozí jasno: na olympiádu určitě nepojede.

„Když jsem slyšel diagnózu, myslel jsem si, že je to konečná. Na druhou stranu jsem si vzpomněl, což se teda nedá srovnávat, na svou zlomenou nohu, kterou mi sešroubovali, a bylo mi řečeno, že v tom místě se mi to nezlomí, protože to drží kov, maximálně se to zlomí pod nebo nad tím. Evě říkali něco podobného. Ale ona je obrovská bojovnice,“ vzpomínal šéf české mise v Pekingu Martin Doktor poté, co Český olympijský výbor zveřejnil schválenou nominaci, v níž jméno české snowboardkrosařky také figuruje.

Úplně konkrétní informace, jak na tom Samková je, ale neprozradil. „Samozřejmě nějaké informace máme, co se týče Evky, o tu se stará tolik odborníků, že jeden Doktor s velkým D tomu nepřidá,“ pousmál se bývalý kanoista.

„Držíme jí pěsti, aby na tom byla co nejlíp. Musí se nakonec rozhodnout nejen ona, ale i lékaři, kteří se o ni starají, jestli je schopná závody odjet nebo ne. Sama říká, že by to tam nechtěla jet jen zplužit, což by na snowboardu asi šlo těžko, ale víme, jak to myslí. Takže ona se určitě nakonec rozhodne rozumně,“ dodal Doktor.

„U jiného člověka a jiného sportu bych si říkal ihned, že je to konečná, ale tohle je adrenalinovější sport, jsou zvyklí na hodně.“

Dohodu na konkrétním termínu, kdy by se mělo říct definitivní ano či ne ČOV a tým Samkové nemají. „Oni sami vědí, kdy musí odletět. Jestli se nemýlím, 7. února už je tam nějaký trénink. Mají relativně víc času, než kdyby měli soutěž na začátku Her, ale necháváme to na nich.“

Podle šéfa ČOV Jiřího Kejvala je náhradní termín pro lékařské konsilium, které se mělo sejít už toto pondělí, ale kvůli covidu u Samkové nemohlo, o týden později, čili v pondělí 17. ledna. „Ale musí mít samozřejmě negativní testy a musí být všechno maximálně bezpečné. Takže záleží na aktuálním zdravotním stavu.“

Vedení českých olympioniků je s týmem Samkové neustále v kontaktu. V pátek mluvil Kejval s jejím manažerem, bývalým skikrosařem Tomášem Krausem. „Chtějí nechat rozhodnutí úplně na poslední chvíli. On prý také v minulosti zrušil závody, kdy byl zraněný a myslel si, že nebude moct nastoupit, ale v den konání se cítil docela dobře a pak mu to bylo líto. V uzdravení je klíčová hlava, Evka je teď nastavená, že tam prostě jede a děláme pro to všechno. Stejně je nastavený celý tým a nechceme otevírat další diskuse na tohle téma. Je i náš kandidát do komise sportovců, takže jsem i uvažovali, jestli by tam případně nejela, i kdyby nezávodila,“ prohlásil Kejval.