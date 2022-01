Trenér Jelínek o Samkové: Evka je silný člověk, ale musíme se posunout

Měsíc uplynul od zlomeniny obou kotníků, které tvrdě zasáhly do olympijské zimy snowboardkrosařky Evy Samkové . Čtyři týdny do závodu v Pekingu ještě zbývají a tým kolem nezdolné šampionky je odhodlán je využít naplno. Mission impossible je stále v běhu, ačkoliv nejde jenom o start v Číně. „Náš hlavní cíl není olympiáda, ale aby byla do budoucna zdravá,“ říká Jelínek.

Přesto, jak vidíte šance, že Eva bude na olympiádě závodit?

„Konsilium doktorů, ortopedů, fyzioterapeutů včetně Pavla Koláře, našeho fyziologa a traumatologů bude do konce týdne. Tam se budeme bavit, jaká je pravděpodobnost, jaký bude další postup. Mělo to být dřív, ale kvůli covidu se to trošku posunulo. Evka s tím chodí, ale musíme se posunout dál. Pokud se neudělá další krok, nezačne to zatěžovat víc, ujede nám vlak. Musíme počkat, co řeknou lékaři.“

Mně přijde jako dobrá zpráva, že navzdory vážnému zranění stále nikdo nevyloučil možnost, že by Eva v Pekingu nakonec mohla závodit…

„Nikdo to nevěděl. Vychází to ze zprávy operatéra, který tvrdil, že se to pokusí udělat tak, aby v Pekingu závodit mohla. My jsme realističtější, nechceme věci předjímat. Nikdo to neví, od chození a běhání k ježdění na prkně je tam obrovský krok. Pak bude Evka dělat pohyby, při kterých se zranění stalo. Musíme se dostat přes to, že bude klusat, doskakovat, odrážet se, bude schopna jezdit na sjezdovce v závodních botách a pak jezdit a skákat v trati. Kdykoli můžeme zjistit, že to nelze. Nechceme to uspěchávat.“

Jak se Samková udržuje kondičně?

„Na fyzičce pracuje stále. Poměrně brzy začala udržovat fyzickou kondici, teď už ji může rozvíjet, jak co se týče vytrvalosti, tak síly dolních končetin i celého těla. To je v pohodě, jde o to nepřehnat to. Evka byla v nejlepší fyzické i jezdecké kondici, co v životě byla. Před svými soupeřkami měla určitý náskok. Pokud tam chceme jet a myslet na medaili, nemůžeme to uspěchat. I kdybychom dali Evku na sníh týden před olympiádou. Všechno záleží na vyjádření lékařů, abychom ji nepoškozovali.“

Jak celou situaci zvládá sama Eva?

„Evka je v tomhle směru hodně silný člověk. Když už máte nějaké zkušenosti a děláte sport, co děláme, fyzická bolest je asi to nejmenší. Samozřejmě nepočítáte s tím, že by vás to mělo bolet pět let, ale víte, že to přejde. Evka v životě zažila horší věci, než je tohle zranění. Není to dobré, nejsme šťastní, ona není šťastná. Ale psychicky je příjemné, že mohla relativně brzy chodit. Když měla předtím po Soči zlámaný kotník a vykloubené rameno, byla šest týdnů na lůžku, což je velký diskomfort.“

Je známo, že má Samková hypermobilitu kloubů, hraje to v tuhle chvíli roli?

„Myslím, že nehraje. Tam jde o to, aby kosti srostly. Zlomenina zasahovala do chrupavčitých částí kotníku. Jde o to, aby nevznikaly artrózy. Zvýšená hybnost kloubů je pro náš sport v dolních končetinách dobrá. Bylo by fajn, kdyby si ji udržela, jinak by to byl v ježdění handicap. I rozsah pohybu ji dělá nejlepší na světě.“

Na jaká omezení v rekonvalescenci můžete narazit?

„Určitá nevýhoda je to, že nemáme tvrdé boty jako alpští snowboardisti nebo lyžaři, musíme určitou hybnost nechat. Evka nemůže mít ortézy, kotník není po zranění tolik zpevněný. O to je to složitější.“

Máte v hlavě časové limity, které musíte splnit, aby byl olympijský start stále ve hře?

„Já bych si představoval, že by mohla kolem dvacátého ledna klusat a deset dní před závodem jít na sníh. Má to svůj vývoj. Nechci říct, že když nebude klusat dvacátého, že to zabalíme. Nevím, jak to bude po tom konsiliu, jestli nějaké limity nepadnou tam. V tuhle chvíli je strašně těžké predikovat. Takovéhle zranění společně se sportem, který Evka dělá, nemá žádný precedens. Když se zraní fotbalista, dá se celkem předpokládat, kdy se dostane do hry. Fotbalových zranění jsou stovky, tisíce. Snowboardkrosař s tímhle zraněním je první.“

Kde by mohl proběhnout návrat na sníh?

„Na Dolní Moravě, v klidu na rovné sjezdovce. Trať podobných tréninkových parametrů, jaká bude na olympiádě, nemáme. Taky můžeme na Dolní Moravě zjistit, že jezdí dobře, pak přijedeme na místo a zjistíme, že to nejde. ČOV nám vychází vstříc, že nám umožní uzavřít kapitolu Evčiného závodu až přímo na olympijských hrách. Bude nominovaná, počítá se s ní. Nikdo se na nás nebude zlobit, pokud až tam zjistíme, že to nejde. Nerad bych, abychom zůstali doma, a pak bychom byli naštvaní, kdyby se to rapidně zlepšilo.“