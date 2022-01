Lahůdky osudu, Samková má COVID: Pro olympiádu dělám maximum, ale...

Po zranění a operaci obou kotníků začala olympijská šampionka brzy rehabilitovat. V Česku pokračuje v intenzivní léčbě pod dohledem špičkových lékařů a fyzioterapeutů. Naděje na start pod pěti kruhy stále neuhasla, do cesty se jí ovšem připletla další překážka – pozitivní test na koronavirus. Ten jí překazil plánovanou cestu na kontrolu na rakouskou kliniku.

„Osud mi teď připravuje samé lahůdky. Čekání si krátím domácí karanténou, ve které rehabilituju, posiluju, cvičím. A chystám se změnit knihu ke čtení. Myslím, že je nejvyšší čas se začíst do legendy o Fénixovi,“ vzkázala Samková. „Díky všem, kteří při mně stojí, věří mi a podporují mě. Je lepší mít omikron teď, když mám klid na léčení, než těsně před olympiádou, což by byla konečná.“

Zatím ale nic nekončí, Samková se stále nevzdává myšlenky na to, že olympijský start stihne. Kvalifikační kritéria splnila, a v pátek tak nebude chybět v nominaci, kterou budou přes mail schvalovat členové Pléna Českého olympijského výboru.

„Oficiálně nemáme žádné informace, že by nejela. Je kvalifikovaná, dokonce nominovaná svazem. My s tím počítáme, o zdravotních problémech víme,“ řekl šéf olympijské mise Martin Doktor. „Bude se rozhodovat těsně před tím, jestli je zdravotně schopná to zvládnout. Řekla, že plužit nepojede. Je to na ní a hlavně na jejích lékařích, jestli řeknou, že může, nebo nemůže jet.“

Samková pokračuje v léčbě a rehabilitaci v domácím prostředí a čeká na negativní výsledek testu. Bezprostředně po něm ji čeká pooperační kontrola.

„Podmínkou účasti sportovce je, aby měl odpovídající zdravotní stav. Když ji lékaři takzvaně uschopní, my to budeme respektovat,“ vysvětluje Doktor. „Máme ji teď v nominaci, v případě, že ne, budeme na druhou stranu respektovat, že nejede. Je to zranění, nedá se nic dělat.“

V nominaci snowboardkrosařů se vedle Evy Samkové počítá i s Vendulou Hopjakovou a také Janem Kubičíkem, který si nešťastně poranil rameno při posledním závodu Světového poháru

v Rusku. Vyšetření v Praze nakonec neodhalilo závažné poranění.

„Vypadá to na poškození měkkých tkání. Věřím, že spolu s ortopedy jej dáme natolik dohromady, že jeho výkon nebude omezen,“ prohlásil reprezentační kouč Marek Jelínek.