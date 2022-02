Expert o Ledecké: Definovala novou dimenzi. I chlapi by se mohli bát

Jak jste si užil olympijský závod?

„Skvěle. Jsem nadšený. Samozřejmě z výkonu Ester, ale i celkově. V chlapech všechny ty, co byli v semifinále a finále, znám osobně, takže naprosto jsem chápal jejich rozpoložení.“

Vítězství Ledecké pro vás ale překvapením není, že?

„Není. Samozřejmě jsem jí fandil, ale tam bylo po kvalifikaci vidět, že je úplně jinde. V kvalifikačních jízdách definovala podle mě úplně novou dimenzi ženského snowboardingu. Při finálových jízdách, jak už je trať horší, se tam občas projeví nějaká nerovnost, že ji třeba něco maličko rozhodí, ale to jsou drobnosti.“

To byl případ čtvrtfinále, kde měla trochu potíže, když se jí zařízla hrana. Jak se s tím podle vás vyrovnala?

„Naprosto skvěle. Okamžitě zareagovala. Bylo vidět, že když to potkalo ostatní holky, byl z toho mnohdy pád. Ale Ester na to zareagovala. V takové situaci je okamžitě potřeba, aby se tělo aktivovalo, reagovalo hned, a to Ester zvládá.“

Je tedy Ledecká tak šíleně odskočená od ostatních a tak vyzrálá, že, na rozdíl od nich ji takové věci nezaskočí?

„Je úplně jinde fyzicky. To bylo vidět na Glorii Kotnikové, která má podle mě problémy s tamní nadmořskou výškou. Taky je po dítěti, takže to bylo znát. Nizozemka Michelle Dekkerová, nechci, aby to blbě vyznělo, ale byla v tom malém finále druhá liga. Myslím, že hodně hezky jela Rakušanka Daniela Ulbingová. Ale pořád to ještě není tak vyzrálé, bylo vidět, že dělala chyby, které byly fatální. Vždycky měla chyba velký vliv na výsledný čas.“

Takže z žen vás překvapila právě Ulbingová?

„Nebylo to úplně překvapení, protože výsledky už měla. Ještě ale není úplně vyzrálá, je vidět, že to ještě nemá tak srovnané jako Ester, nemá to tak nalajnované.“

Jaké to musí pro ostatní být, když je Ledecká od nich tak odskočená a ony musí čekat jen na její chybu?

„Myslím, že ani na chybu moc čekat nemůžou. Prostě musí zkusit jet, co to dá, a doufat, že to třeba vyjde. I když je to při téhle formě Ester utopie. Ale můžou se od ní učit. To je velká výzva. Ono se to občas stává. Třeba Švýcarka Daniela Meuliová, někdy před patnácti lety taky všechno vyhrávala a byla o třídu jinde. Nebo Benjamin Karl, který teď vyhrál zlato v chlapech. Což je pro mě velká radost. Taky měl dva roky, kdy byl úplně neporazitelný. Takže občas se stane, že někdo odskočí a posouvá ten sport dál."

Je normální, že to trvá tak dlouho jako u Ledecké, která už měla hodně navrch od minulé olympiády?

„Běžné to samozřejmě není, to rozhodně ne. Ester není běžná, to je jasné.“

Jak se vám líbilo mužské finále, které bylo mnohem vyrovnanější?

„To bylo úžasné. Hodně jsem to přál Timu Mastnakovi, protože je to fajn kluk. Ne že by ostatní nebyli, ale on ještě nemá žádnou takovouhle trofej. Hodně jsem mu věřil. Na jízdě to bylo vidět, že měl navrch před Benjaminem. Ale udělal chybu těsně před cílem, což je neomluvitelné (směje se), ale stane se. Stálo ho to zlato. Tak to ve sportu prostě je.“

Myslíte, že Ledecká by byla schopná s některými chlapy držet krok?

„Určitě. Já jsem teda nesrovnával časy z kvalifikace, ale v přenosu zaznělo, že v chlapech by byla po kvalifikaci 23. To je síla. Je pravda, že i já jsem měl vždycky cíl na svěťáku, abych předjel všechny holky.“

Takže i pro chlapy může být Ledecká postrachem?

„Myslím, že ano.“ (usměje se)