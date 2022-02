Ta vedle Ledecké: Nevím, jak to Ester dělá! Já a lyže? Skialpy na Ještědu

Česku roste v alpském snowboardingu další naděje. Osmnáctiletá Zuzana Maděrová se na Hry do Pekingu dostala na poslední chvíli. Její cesta do Číny začala už před čtyřmi lety, když Ester Ledecká triumfovala v Pchjongčchangu.

Čtrnáctiletá holka se dívala v televizi na daleké olympijské soutěže a v tu chvíli měla v hlavě jasno, co bude dál.

„Moje rodina se tomu směje doteď. Já si to nepamatuju, ale když Ester vyhrála v Pchjongčchangu, prý jsem ve svých čtrnácti letech prohlásila u televize, že to je poslední olympiáda beze mě. A nakonec to vyšlo,“ směje se Maděrová.

Na elitní závod do horského střediska Čang-ťia-kchou mohla vyrazit díky dramatickému obratu svých nominačních nadějí.

„Před Vánoci jsem byla napsaná, že pojedu. Pak se mi nepovedl jeden závod a rázem bylo téměř jisté, že nepojedu. Řekli mi: Když dojedeš dva závody do dvacítky, tak jedeš. Ha, ha, ha… Přijela jsem do Bad Gasteinu a byla jsem devatenáctá. Tak všichni najednou wow!“ vyprávěla Maděrová. „Pak jsem ale na dalším závodě spadla a vypadalo to, že nepojedu. Zbytek mého týmu odjel na Ukrajinu a já jsem čekala doma. Ve středu jsem věděla, že nejedu a druhý den Kanada jednu holku vyškrtla. Vzbudila jsem se a za deset minut mi přišla hromada zpráv, že jedu.“

V olympijském paralelním obřím slalomu zvládla Maděrová kvalifikační a eliminační jízdu, po níž skončila třiadvacátá, do šestnáctky pro vyřazovací jízdy jí scházelo necelých šest sekund. A poznala, co umí s hlavou mladého sportovce udělat vědomí, že závodí na olympijských hrách.

„Byla jsem hodně stažená strachem, abych nespadla. Je to olympiáda, jeden závod za čtyři roky. Je to těžší než na svěťáku, kde spadnete a za týden jedete znova. Není to takový strach,“ líčila Maděrová. „Tady jste na olympiádě, chcete dojet do cíle, zároveň chcete jet rychle, ale nechcete spadnout. Bylo to hodně těžké na hlavu. Jsem ráda, že jsem v cíli, zároveň mě mrzí, že jsem nejela trošku rychleji.“

Dívka z Liberce se na prkno postavila poprvé před deseti lety a svou cestu k vrcholovému sportu si musela vyvzdorovat proti jisté nedůvěře rodiny.

„Rodiče furt, že budeme jezdit jenom rekreačně na lyžích, na kole. Ale že nebudu dělat nic vrcholově! Když jsem každý den za barákem lezla s prknem na kopec, tak kývli, že mě teda budou vozit na tréninky,“ vzpomíná Maděrová s úsměvem. „Pak se to nějak rozjelo, postupně jsem začala trénovat víc a víc. Teď trénuju každý den, tři sta šedesát pět dní v roce a jsem spokojená.“

Maděrová se na prkně pod vedením trenéra Evžena Mareše věnovala všem snowboardovým disciplínám. Místo rychlosti snowboardcrossu a triků freestylu se jí nejvíc zalíbily oblouky alpského snowboardingu. Sportu, který pro fanoušky symbolizuje slavná Ester Ledecká.

„Vidět Ester je úžasné, my spolu netrénujeme, takže ji moc často nevídám. Ale když ji vidím, je to skvělá inspirace,“ říká Maděrová. „Je úplně úžasná, nevím, jak to dělá, ale je plná talentu a hrozné píle. Je vidět, že strašně dře. Není to zadarmo a ona je přesný úkaz, že to jde. Dřít každý den a být nejlepší.“

Dva sporty jako ona ale nezkusí. Jak je na tom s lyžemi?

„Když je nejhůř, na skialpech sjedu Ještěd,“ rozesměje se.