„Mazaný“ vlajkonoš opsal slavného Tonžana: naolejovat se a jdeme!

Na letních Hrách v Riu 2016 vyvolal taekwondista Taufatofua senzaci. Při nástupu vlajkonošů se namazal kokosovým olejem, do půl těla byl nahý a na sobě měl jen tradiční domorodou suknici a čelenku. Stejný počin si pak zopakoval i na zimní olympiádě 2018 v Pchjongčchangu, kde závodil na běžkách.

Crumpton jde v jeho stopách. A nejenom v oblečení. Také si připíše start na letních i zimních Hrách. Šestatřicetiletý rodák z Princetonu se loni v Tokiu zúčastnil olympijského sprintu na 100 metrů. Zaběhl ho za 11,27 vteřin. V Pekingu bude Americkou Samou reprezentovat ve skeletonu. Stane se 140. sportovcem, který si připíše start na letních i zimních Hrách.

Na skeletonu objíždí Crumpton závody Světového poháru od roku 2014. V sezoně 2016/17 skončil celkově jedenáctý a na mistrovství světa 2016 byl osmý. O účast na zimních olympijských hrách bojoval už před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, jenže ho zastavila vyhřezlá ploténka.

Na ZOH má mnohem větší ambice, než běžkař z Tonga. Taufatofua doběhl v Koreji v závodě na 15 km volným stylem na 114. místě. Na startu bylo 119 závodníků, do cíle jich dorazilo 116. Na vítězného Daria Colognu ztrácel 22 minut a 57 sekund.

K taekwondu a běžkám chtěl Tonžan přidat i třetí sport. Uvažoval o rychlostní kanoistice, stal by prvním sportovcem v moderní historii, který by závodil ve třech různých disciplínách. „Bylo těžké se kvalifikovat v taekwondu, ještě těžší v běžeckém lyžování,“ popisoval. „Tohle bude největší výzva a chci získat medaili. Zlatou! Nejen pro Tongo, ale pro celou Polynésii a pro všechny, co sní, že mohou něco dokázat.“

Smělý sen mu nevyšel. Rodák z australského Brisbane se sice dostal na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Szegedu, ale v oceánské olympijské kvalifikaci na kajaku neuspěl. A vrátil se k osvědčenému taekwondu. „Vypadá to, že budeme potřebovat více kokosového oleje – Tonga jede do Tokia,“ napsal na Instagram po postupu.

V Pekingu na jeho efektní nástupy navázal Nathan Crumpton. Sportovně chce ovšem svého mazaného kolegu výrazně překonat.