Posila pro Pešána? Hlásím se do útoku, směje se Šebrle. Věří, že to cinkne

Venku je pěkná zima, jste rád, že jste se účastnil olympiád v letních časech?

„Je pravda, že k létu mám kladnější vztah, ale hold žijeme v tomhle podnebí, takže máme i zimu. Jsem na ni zvyklý, nevadí mi. Sportuju rád a v jakémkoli počasí."

Vždycky jste soutěžil v letních disciplínách, kdybyste si měl vybrat nějakou zimní, jaká by to byla?

„Hokej. Klasika." (úsměv)

Na sobě máte brankářskou výstroj, takže v bráně?

„Ne, to ne. (smích) Já rád útočím a dávám góly. Takže pokud bude potřeba, hlásím se."

Jak vidíte šance české hokejové reprezentace na olympiádě?

„Tam je to asi docela složité. Těžko se odhaduje, kdo jakou bude mít formu. Šance je vždycky. Záleží, jak se podařilo sestavit tým, jestli si kluci sednou a vytvoří se dobrá parta. To je nejdůležitější. Nicméně věřím, že to cinkne."

Kolik získá česká výprava medailí na Hrách v Pekingu?

„Těžko říct, ale tipuji pět. Určitě věřím Ester Ledecké. Ta je ve snowboardu držák. Uvidíme, jak se jí povede na lyžích. To by byla znovu bomba. A Martin Sáblíková na pět kilometrů. Do té vkládám obrovskou důvěru. Je skvělá."

2008. Roman Šebrle při skoku do dálky na olympiádě v Pekingu. • Foto Archiv deníku Sport

Jak prožíváte olympiádu?

„Docela hodně. Teprve to začalo, ale už se hodně těším, až se to pořádně rozběhne. Mrzí mě bramborové umístění Martiny Sáblíkové, škoda. Koukal jsem i na smíšenou štafetu, kde to byla pěkná loterie, ale aspoň to byl zajímavý závod."

Sledujete i ostatní sporty?

„Třeba curling se mi vždycky líbil a sledoval ho už předtím. Pravidelně samozřejmě nekoukám, ale na olympiádě pokaždé."

Takže se v něm vyznáte, víte, jaká jsou pravidla?

„Vím, že se mění a jak to s kameny přibližně je, ale že bych se v tom úplně vyznal, to ne. Nicméně mě opravdu baví na to koukat. Jinak miluju všechny sporty, třeba lyžování, jak sjezdové, tak i běžky."

Olympiáda sice odstartovala, ale s covidovými opatřeními. Dokážete si představit, jaké to pro sportovce je?

„Nedokážu. Tohle je hrozné. Dnešní doba, bohužel. Před každou olympiádou jsme se na ni těšili dlouhou dobu dopředu, a že bychom tam přijeli, byli pozitivně testovaní a šli do karantény? To si ani nechci představovat. Nesetkávat se s ostatními sportovci ve velkých jídelnách, nezažít tu společnou atmosféru? To musí být součástí, patří to k olympiádě. Teď je to o to ošizené."

Český dům byl vždy vyhlášený, že?

„Skvělej českej dům! Ten byl pokaždé nejlepší. Získat medaili a jít to do něj oslavit. Nezapomenutelné. Kolik příběhu se tam napsalo, mnohdy nepublikovatelné. (úsměv) Na tohle vzpomínám hrozně rád a nedovedu si představit, že bych o to měl být připraven."

2004. Jeden z vrcholů kariéry. Roman Šebrle se zlatou olympijskou medailí v Aténách. • Foto Archiv deníku Sport

Velkým tématem bylo a je pořadatelství Číny, jak na tohle pohlížíte?

„Teď bych to vůbec neřešil. Je olympiáda, na kterou se sportovci čtyři roky připravovali. A ono to bude ku prospěchu i naší země. Spousta dětí začne sportovat, najde si své idoly a vzhlídne se v nich. Věřím, že takhle to bude i v Číně, že hodně lidem to pomůže k dalšímu životu. Nakopne je to a posune dál. Pozitiva ve Hrách vidím obrovské a nic jiného bych neřešil. To se mělo dřív. A navíc politika do sportu nepatří."

Takže nejste pro, aby se sportovci vyjadřovali na tohle téma?

„To jsem ale zase neřekl. Každý sportovec má svůj vliv a názor. Proto je pochopitelné, že se k těmto věcem vyjadřuje. Ale mimo sport a olympiádu."

Jak vy jste prožíval olympiády? Ester Ledecká tomu říká čínský přáteláček, aby se příliš nestresovala. S tím naopak nesouhlasí Michal Krčmář, který tvrdí, že je to nejdůležitější akce a je třeba pracovat pod tlakem.

„Každý to má jinak. Když jsem věděl, že bych olympiádu měl vyhrát, hodně jsem ji prožíval a tlak k tomu patří. A je na každém, jak se s ním vyrovná. Ani jedna varianta podle mě není špatná. Já jsem vysoká očekávání měl rád."

Vynořují se vám nějaká vzpomínky na vaše olympiády se začátkem v Pekingu?

„Na zimní asi ne, ale když je letní, tak určitě jo. Byl jsem na čtyřech olympiádách. Už ta první v Sydney byla naprosto skvělá, druhá v Athénách taky fantastická. Ale největší vzpomínkou je pro mě pochopitelně zlatý závod. Pak si vždycky vybavím, jak už jsem říkal, skvělou atmosféru v českém domě, kde jsme se všichni potkávali. To bylo nejlepší."