10. den ZOH ONLINE: Biatlon v jiný čas, nebude se křížit s hokejem

Olympiáda v Pekingu se už překlopila do závěrečného týdne. V noci na pondělí se představili taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi, kteří si polepšili ve volném tanci. V kvalifikaci na big air se ukázala snowboardistka Šárka Pančochová. Čeští skokané na lyžích neprošli do 2. kola soutěže družstev, skončili devátí. Poprvé půjdou do akce také bobisté, pilota Dominika Dvořáka čekají dvě jízdy ve dvojbobu. Dění z 10. dne olympijských her v Pekingu sledujte ONLINE na iSport.cz.