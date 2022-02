Rusové neunesli prohru. Češi jsou simulanti a provokatéři, zuřili hráči

Ruský hokejový novinář? Obvykle nekompromisní přísný soudce. Už před utkání s Čechy schytávala sborná tvrdou kritiku náročných pisatelů. Tým přitom v Pekingu vyhrál oba úvodní zápasy, přičemž v nich neinkasoval ani jeden gól. Problémem však byly pouhé tři vstřelené góly a nevalná hra. Posudky byly brutální.

„Hra v útoku je vyloženě obskurní. Hrajeme jako Finové, ze sledování naší hry bolí oči,“ nebrali si servítky novináři. „Lidé by neměli zapomínat, že časy, kdy jsme poráželi všechny kromě Kanaďanů vysokým skóre, jsou pryč. Teď jsou všechny týmy dobré, natrénované, je těžké hrát s kýmkoli. Hokej je snad všude na vzestupu. Rozbíjet všechny 6:0? To už se nestane. Výhra je výhra. Skóre není důležité, hlavní je vítězství,“ odmítl ruskou kritiku legendární útočník Alexej Kovaljov, aktuální asistent trenéra reprezentace Číny.

O to větším překvapením bylo vyznění textů ruských reportérů po zápasu s Čechy. Poprava za prohru se nekonala. Naopak. Hromadně ocenili změnu herního stylu, kvitovali pět nastřílených branek a hokej, který prostě bavil.

„Jako z románu Sergeje Dovlatova. Stejná postava ve střízlivém a opilém stavu byla sama sobě protiklady. Totéž platí o sborné. První dva zápasy a ten třetí? Neměly vůbec nic společného. Jako by šlo o dva úplně jiné ruské týmy,“ píše komentátor Igor Rabiner z webu Sport Express. „Kritika nudy a nesnesitelnosti prvních dvou utkání byla v tom třetím resetována.“ přidává.

Několik píchanců z per ruských žurnalistů ale přišlo. Jeden míří na brankáře Ivana Fedotova, který po dvou nulách šestkrát nahodil udici pro lov puku ze své sítě. Druhý ostřejší pak dostal kapitán Vadim Šipačjov. Ruský vlajkonoš se zatím v Číně trápí, ve třech utkáních zapsal jedinou asistenci a jeho výkony nejsou dobré.

„Neboduje, nevytváří si šance. Česká obrana ho totálně eliminovala. Před začátkem play off je to velká úzkost. Šipačjov se sebou není sám spokojený, jeho hra je čím dál více otrávenější,“ píše ruský web championat.com, který rovněž kapitána ocenil jednou z nejnižších známek v ruském týmu.

Jinak se skrz na skrz rozebíraly ruské fauly. Zejména ten od Dmitrije Voronkova, který Čechům daroval „nekonečnou“ pětiminutovou přesilovku, kterou tým Filipa Pešána dvakrát využil. Mladý a od samotného začátku velmi podrážděný Rus trefil loktem Lukáše Sedláka přímo do hlavy.

Klíma s Růžičkou i o Pešánovi: Tlak je pořád. Dneska tam je, tak má moji podporu

„Soupeř šel po puku, tohle je herní moment. Dmitrij udělal vše správně, přikryl si puk tělem. Děkujeme rozhodčím,“ zuřil trenér Alexej Žamnov.

„Známe tyhle hráče z naší ligy. Sedlák tam leží, kutálí se a pak vyskočí a další střídání je zase na ledě. Nevím... Myslím, že když rozhodčí udělí takový trest, měl by i faulovaný hráč odejít do šatny a do konce zápasu nehrát. Sudí tu pískají zvláštně, je potřeba si na to zvyknout a přizpůsobit se tomu,“ pravil zkušený obránce Jegor Jakovlev.

Jeho spoluhráč Andrej Čibisov nazval Čechy bandou provokatérů. Ještě ostřejší byl bek Alexandr Nikišin, který byl nasupený na Tomáše Hyku. Právě za faul na něj byl potrestán v prodloužení, a Češi přesilovku čtyř proti třem využili a ukončili strhující duel.

Nikišinovi vadilo, že se Hyka ochotně skácel na led a ještě se chytil za obličej. „Hlavy jsem se ani nedotknul, vůbec! Je to simulant. Spadl, i když jsem se ho ani nedotkl. Měli jsme vyhrát, okradli nás!“

Novináři byli naopak v celku smířliví. Zabývali se zejména zákrokem Voronkova. „Nemůžeme kopat do rozhodčích. Bohužel, taková jsou letos pravidla. Faul Voronkova byla nešťastná náhoda, ale to ho neomlouvá. Čech je menší, on ho trefil do hlavy. Podle pravidel není jiný trest než pět plus do konce utkání možný,“ popsal Rusy oslovená bývalý rozhodčí Alexandr Zajcev.

I přes prohru Rusové postupují z první místa do čtvrtfinále. Na soupeře si musí počkat. Na toho svého pro osmifinále zatím čekají i Češi.