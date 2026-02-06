Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?
Poslední olympiáda Martiny Sáblíkové, to budou závody v Miláně. Jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček se chce rozloučit ve velkém stylu, a to nejlépe medailově. Naději na cenný kov si dělá i český talent Metoděj Jílek. Dobrý výsledek bude chtít urvat také Nikola Zdráhalová. Rychlobruslení je na programu od 7. února. Podrobné informace naleznete v článku. Kompletního průvodce ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|RYCHLOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
|KDY?
|7. - 21. února 2026
|KDE?
|Milano Ice Skating Arena, Milán
|ČESKÁ ÚČAST
|Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek
Program rychlobruslení na ZOH 2026 v Miláně
|Čas
|Disciplína
|Výsledek
|sobota 7. února
|16:00
|Ženy - 3000 m
|neděle 8. února
|16:00
|Muži - 5000 m
|pondělí 9. února
|17:30
|Ženy - 1000 m
|středa 11. února
|12:30
|Muži - 1000 m
|čtvrtek 12. února
|16:30
|Ženy - 5000 m
|pátek 13. února
|16:00
|Muži - 10 000 m
|sobota 14. února
|16:00
|Muži - 500 m
|neděle 15. února
|16:00
|Ženy - 500 m
|úterý 17. února
|14:30
|Muži - Stíhací závod družstev
|14:30
|Ženy - Stíhací závod družstev
|čtvrtek 19. února
|16:30
|Muži - 1500 m
|pátek 20. února
|16:30
|Ženy - 1500 m
|sobota 21. února
|15:00
|Muži - Hromadný start
|15:00
|Ženy - Hromadný start
České medaile v rychlobruslení na zimních olympijských hrách
Největších olympijských úspěchů začalo Česko dosahovat až od roku 2010. Do té doby byl nejlepším výsledkem 13. místo na ZOH 1956, které získal Vladimír Kolář na trati na 5 000 metrů.
První tři medaile získala česká výprava díky Martině Sáblíkové na ZOH ve Vancouveru, když česká rychlobruslařka získala dvě zlaté medaile (3000 m, 5000 m) a jeden bronz. O čtyři roky později v Soči přidala další zlato (5000 m) a jedno stříbro (3000 m). Na ZOH Pchjončchang 2018 vybojovala stříbro v trati na 5000 metrů a k ní se přidala Karolína Erbanová, která vybojovala bronz v trati na 500 metrů. V Pekingu pak přidala poslední medaili, a to bronz na její oblíbené trati na 5000 metrů.
Celkově získala Sáblíková tři zlaté medaile, dvě stříbra a dva bronzy a celkově se řadí mezi nejúspěšnější české olympioniky v historii.
|Olympijské hry
|Disciplína
|Umístění
|Peking 2022
|5000 metrů
|Sáblíková 3. místo
|Pchjončchang 2018
|500 metrů
|Erbanová 3. místo
|5000 metrů
|Sáblíková 2. místo
|Soči 2014
|3000 metrů
|Sáblíková 2. místo
|5000 metrů
|Sáblíková 1. místo
|Vancouver 2010
|1500 metrů
|Sáblíková 3. místo
|3000 metrů
|Sáblíková 1. místo
|5000 metrů
|Sáblíková 1. místo