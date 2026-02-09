Předplatné

Program akrobatického lyžování na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Otakar Plzák
ZOH 2026

Fanoušky akrobatického lyžování čeká celkem 15 disciplín tohoto odvětví. První závod odstartuje 7. února a olympijský program uzavřou akrobaté 21. února v italském středisku Livigno. Program, výsledky a nominaci naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 21. února 2026
KDE?Livigno
ČESKÁ ÚČASTMatyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novak, Diana Cholenská

Program akrobatického lyžování na ZOH 2026 v Livignu

ČasDisciplínaVýsledek
sobota 7. února
10:30Slopestyle - ženy (kvalifikace)1. Gremaudová (Švýc.),
2. Gu (Čín.),
3. Muirová (Brit.).
14:00Slopestyle - muži (kvalifikace)1. Ruud (Nor.),
2. Frostad (Nor.),
3. Tjader (Švé.)
neděle 9. února
12:30Slopestyle - ženy (finále) 
pondělí 10. února
11:15Boule - muži (kvalifikace) 
12:30Slopestyle - muži (finále) 
14:15Boule - ženy (kvalifikace) 
úterý 11. února
11:00Boule - ženy (kvalifikace) 
14:15Boule - ženy (finále) 
středa 12. února
10:00Boule - muži (kvalifikace) 
12:15Boule - muži (finále) 
sobota 14. února
10:30Paralelní boule - ženy (finále) 
19:30Big air - ženy (kvalifikace) 
neděle 15. února
10:30Paralelní boule - muži (finále) 
19:30Big air - muži (kvalifikace) 
pondělí 16. února
19:30Big air - ženy (finále) 
úterý 17. února
10:45Skoky - ženy (kvalifikace) 
13:00Halfpipe - ženy (kvalifikace) 
13:30Skoky - muži (kvalifikace) 
19:30Big air - muži (finále) 
středa 18. února
11:30Skoky - ženy (finále) 
čtvrtek 19. února
10:30Halfpipe - muži (kvalifikace) 
11:30Skoky - muži (finále) 
pátek 20. února
12:00Skikros - ženy (finále) 
19:30Halfpipe - muži (finále) 
sobota 21. února
10:45Skoky - MIX (finále) 
12:00Skikros - muži (finále) 
19:30Halfpipe - ženy (finále) 

Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>

Kdo z českých akrobatických lyžařů se představí na ZOH 2026?

Jistotu nominace mají zatím čtyři závodníci: Matyáš Kroupa (jízda v boulích), Adéla Měrková a Nicholas Novak (akrobatické skoky) a Diana Cholenská (skikros). O další místa bojují Daniel Paulus a Marek Gajdečka.

České medaile a úspěchy v akrobatickém lyžování na zimních olympijských hrách - Aleš Valenta

Jedinou medaili v akrobatickém lyžování dosud vybojoval Aleš Valenta na zimní olympiádě v Salt Lake City. Tehdy předvedl revoluční trojité salto s pěti vruty a získal zlato. O cenný kov pak o čtyři roky později neúspěšně usilovala i Nikola Sudová, která v jízdě v boulích na ZOH 2006 obsadila 6. místo.

RočníkUmístěníDisciplína
2002 (Salt Lake City)1. místo - Aleš Valentaskoky mužů

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

